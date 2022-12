SÉCURITÉ FÊTE FIN D’ANNÉE – Les différents axes, grande ville et rurale sécurisés

Les fêtes de fin d’année seront sous haute protection dans la région Boeny, en particulier à Mahajanga. Bien avant la fête de la Nativité, la sécurisation des grandes villes ainsi que des campagnes et les différents axes, dont les routes nationales, a déjà débuté. « Nous avons déjà déployé des éléments dans toute la ville et en milieu rural. Les différents axes tels que la route nationale 4 reliant Mahajanga à la capitale sont déjà sous protection avec la présence des forces de l’ordre. La Gendarmerie nationale travaille avec les autres éléments. Dans la ville, la police nationale assure la sécurité et les autres se rallient pour la sécurité dans le milieu rural», indique le colonel Apollinaire LeZafy Célin, commandant de la circonscription de la Gendarmerie nationale de Mahajanga. Des patrouilles à pied sillonnent également les différentes artères de la ville, de même les forces motorisées et véhiculées continuent de circuler. Les responsables appellent à une collaboration avec les forces de l’ordre. Des numéros verts sont disponibles en permanence en cas d’alerte. La circulation dans les rues piétonnes et très fréquentées sera également sous le contrôle des gendarmes et des policiers, surtout au Village touristique et au bord de la mer.