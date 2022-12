RÉTRO 2022 – L’adieu à Rak roots, le triomphe d’Anisha

Une année marquante. 2022 a été riche en émotion et en challenge du point de vue culturel. Joie et tristesse se sont rencontrées dans la Grande île.

Des nouveaux talents sont nés tandis que d’autres artistes ont rejoint les étoiles. C’est aussi en cette année que des artistes malgaches ont cartonné aux concours internationaux et des stars internationales sont venues nombreuses à Madagascar. Des jeunes malgaches au bout de leurs rêves Des artistes de l’île rouge ont scintillé à l’international dans plusieurs domaines. Anisha a été sacrée lauréate du concours « Star Academy 2022» grâce à sa voix surprenante. La chanteuse italo-malgache Marghe a été élue révélation francophone de l’année par le vote du public sur « instagram ». Mamy Henintsoa Randrianjatovonarivo a reçu le troisième prix du concours « Ma thèse en 180 secondes » à Montréal et le film documentaire « Faritra» de Rasoanaivo Tovoniaina et Luck Razanajaona a obtenu la mention spéciale du jury lors de la 33ème édition du festival des Journées cinématographiques de Carthage ou JCC en Tunisie. Aussi, Chef Tsiry Razafimamonjy a remporté le premier prix du concours télévisé organisé par Gastronomie France en plus d’avoir été parmi les demi-finalistes du championnat « Chef West 2022 ».

Des événements éléphantesques dans la capitale Les grandes scènes de la ville des mille ont été illuminées par la performance de haut niveau des célébrités malgaches. Les artistes du label « Makua tour » ont fait rêver les spectateurs lors de la première édition du «Makua tour 2022» qui a été un grand succès. Le groupe Mage 4 a célébré son 30è anniversaire par un concert sensationnel et professionnel en présence de ses fans et Ambondrona a mis le feu lors du spectacle en l’honneur de ses 20 ans de scène. Le festival Zaza Rap Taiza a mobilisé plusieurs artistes internationaux dans le pays. Aussi, le spectacle en hommage au Roi de la pop présenté par « Mandresy Jackson Boys » au CCESCA Antani­mena a fait son écho dans les réseaux sociaux ; ce qui lui a permis de décrocher des contrats en France. D’autres artistes comme Lalie, les chanteurs de la musique Kaiamba ainsi que le groupe de rappeur Da Hopp ont signalé leur grand retour sur scène par des « shows » authentiques. Des artistes internationaux ont débarqué sur la terre malgache C’est sans doute cette année que les stars internationales sont venues en grande pompe dans le pays pour une prestation inédite. Pour la plupart, leur concert s’est joué à guichet fermé.