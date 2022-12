RÉFORMES – Le Code minier sous les gravats des mésententes

La refonte du Code minier est bouclée. À preuve, des membres de la société civile et des professionnels du secteur, dans leurs critiques, citent des articles précis de la nouvelle mouture du projet de refonte. Celui-ci devait être examiné par la session parlementaire d’octobre à décembre. Mais cette éventuelle adoption n’a pas eu lieu. Les députés ayant d’autres chats à fouetter n’ont pas eu le temps de s’attarder sur ce sujet tout aussi important que leurs avantages financiers. Alors que sans leur caution, ce Code reformaté n’aura pas de force exécutoire. Ce qui plonge le secteur minier dans une incertitude totale. Et comme le traditionnel face-à-face entre ces élus et les membres du gouvernement a été aussi annulé, les réponses relatives aux questions sur l’octroi des permis miniers, l’exportation de l’or, le cas de la Kraoma, l’acceptation ou non du projet Base Toliara, les taxations jugées contre-productives, sont attendues du ministre des Mines et des ressources stratégiques, Herindrainy Rakotomalala. Les bailleurs de fonds qui ont financé les séminaires et autres ateliers pour dépoussiérer le Code minier de 2005, dépassé par l’évolution de la situation sur le terrain, font pression pour arriver à un cadre légal consensuel. Ces hésitations à longueur d’année, selon des opérateurs dépités par la tournure des évènements, risquent de faire perdre au pays ses atouts d’attraction. Sans compter les scandales à répétition sur les trafics d’or. Pour le moment, le secteur extractif, toutes activités confondues, ne contribue qu’à 8% du PIB. En dépit d’un potentiel riche et varié des ressources existantes.