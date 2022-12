LES MALGACHES ET LA NOUVELLE ANNÉE 2023 – Entre doute et espoir

L’année 2022 se termine dans pas longtemps. Médecin, entrepreneur, sportif, enseignant, membre d’association caritative, souhaitent la santé, la prospérité, la paix, la victoire, de nouveaux projets, au nouvel an 2023.

Faneva Andriantsima ,

footballeur ancien capitaine des Barea, quart de finaliste à la Coupe d’Afrique des nations en 2019 en Egypte.

« Je souhaite une heureuse année pleine de succès à tous les sportifs malgaches. Que la nouvelle année 2023 soit une année de réussite et que les athlètes malgaches remportent le maximum de médailles d’or aux Jeux des Iles 2023. Je propose et j’incite également l’État à intégrer les anciennes gloires qui ont porté haut les couleurs nationales en compétitions internationales, en tant que fonctionnaires pour assurer leur avenir après leur carrière sportive. ».

Joseph Berlioz Andriamihaja,

Athlète 110m haies, champion d’Afrique (Alger 2000), champion Jeux Africains (Abuja 2003), trois participations aux JO (Sydney 2000, Athènes 2004, Beijing 2008).

« Je souhaite à tous les athlètes malgaches sans distinction santé et succès pour la nouvelle année 2023. Que l’année 2023 porte aux athlètes malgaches du bonheur et du succès. Espérons que les fédérations nationales et l’état malgache apporteront leur soutien tant attendu aux athlètes dans le cadre de la préparation aux Jeux des Iles. Longue vie à toutes et à tous. ».

Livio Ratianarivo,

capitaine de l’équipe nationale de basketball 3×3

« L’année 2022 a été une année de réussite pour le basketball malgache. En tant que joueur du COSPN, nous avons réussi à nous hisser dans l’élite 16 du Road to BAL. Nous avons mûri en expérience et nous savons maintenant où aller. Dans l’équipe nationale de basketball 3×3, nous avons gagné le titre de champion d’Afrique et, par la même occasion, nous irons à la Coupe du Monde. Pour l’année 2023, nous, les joueurs Ankoay, nous souhaitons le meilleur pour le sport malgache en général. En particulier pour le basketball, que la participation à la Coupe du Monde soit un succès et que le peuple malgache célèbre le Nouvel An dans une ambiance festive loin de tout tracas. ».

Jean Claude Rakotomalala,

président du club MB2ALL

« L’année 2022 a été une année de confirmation de la domination de MB2ALL en basketball N1A dame. Nous avons gagné trois années de suite le titre de champion de Madagascar et c’était le sixième en tout. En badminton, nous avons gagné le titre de champion de Madagascar trois années de suite aussi. Pour 2023, MB2ALL souhaite que les sports malgaches s’adjugent le numéro un au classement général des JIOI. Et que notre club réalise une nouvelle razzia de tous les titres joués en basketball à la prochaine saison».

Muriel Harisoa Hajanirina ,

joueuse de MB2ALL et membre de l’Ankoay séniore dame de basketball 3×3

« Trois choses m’ont marqué durant cette année qui prend fin à minuit. Primo, l’Afrobasket U18 filles et garçons qui a permis à ces derniers d’obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde. Secundo, l’Afrobasket 3×3 senior homme et dame : les hommes vont participer à la Coupe du Monde tandis que nous, les dames, nous allons chercher notre qualification en Israël. Tertio, le titre de champion de Madagascar acquis par mon club, MB2ALL, et le titre de meilleure joueuse 2022 que j’ai obtenu. Pour 2023, nous souhaitons la multiplication des rencontres internationales car c’est à partir de ces compétitions que les joueurs et joueuses gagneront en expérience pour aller encore plus loin. Que l’année 2023 soit une année de réussite pour le basketball malgache en Coupe du Monde. Bonne année à toutes et à tous.».

Sarindra Nomenjanahary Sahondramalala,

joueuse de rugby et mondialiste de rugby à VII

« La participation à la Coupe du Monde de rugby à VII a été un souvenir inoubliable pour toute ma vie. Je souhaite que la relève fasse mieux que nous et que les sports malgaches soient les premiers aux prochains JIOI de 2023 joués à la maison. ».

Naina Cécilia Ravaoarisoa,

Judokate vice championne d’Afrique catégorie -52kg (Alger 2000 et Tunis 2004), deux participations aux JO (Sidney 2000, Athènes 2004)

« Je souhaite au sport malgache la réalisation de plein de projets de construction d’infrastructures sportives et plein de médailles, de records battus pour les sportifs sans oublier la

participation de nos athlètes à plusieurs compétitions internationales. Et bien sure une année de santé pour tous. Sportivement… ».

Arlème Rabevahiny,

DG de la Société Fanalamanga et dirigeant du club du même nom

« La société Fanalamanga a laissé son empreinte sur les sports malgaches en 2022. Nous avons envoyé des athlètes à La Réunion. De plus, le club de football AS Fanalamanga a atteint les quarts de final de l’OPL, et deux de nos joueurs ont été sélectionnés au sein du Barea Chan. Le club de basketball AS Fanalamanga N1A hommes est quatrième du championnat de Madagascar. En pétanque, nous avons été champions de l’Alaotra-Mangoro. Pour 2023, nous espérons que les Barea Chan aillent le plus loin possible et que les deux Ankoay de basketball fassent des ravages en Coupe du Monde. Bonne année à toutes et à tous. ».

Hery Rambeloson,,

DTN de la Fédération malgache d’athlétisme

« Nous avons pris la direction de la FMA en 2022. Pour l’année 2023, nous souhaiteons que l’accueil de la onzième édition des JIOI soit réel et effectif. Que l’athlétisme trouve sa splendeur d’antan et que le peuple malgache célèbre la nouvelle année 2023 dans le calme et dans la sérénité.».

Lucas Rakotoarivony,

étudiant à l’INSP France et juriste

« Chers compatriotes, l’année 2022 s’achève aujourd’hui et une nouvelle année se pointe à l’horizon. 2022 nous a laissé des souvenirs immenses dont certains resteront gravés dans nos mémoires. Il nous appartient de faire le bilan individuel de ce périple de 2022 pour mieux tracer le nouveau chemin de 2023. Nous devons tous réfléchir sur les défis qui nous attendent pour 2023. Soyons toujours optimistes, positivistes et surtout visionnaires peu importe les encombres. Nous méritons tous une vie meilleure, une année prospère et paisible. Sur ce, je souhaiterais que l’année 2023 nous apportera son lot de joie, de paix et de succès pour chacun d’entre nous. Pour les jeunes étudiants, que vos projets d’étude se réalisent jusqu’au bout ! Pour les chômeurs, que l’emploi vous frappe à la porte ! Pour les parents, que vos enfants réussissent dans leurs études ! Pour les salariés, qu’une opportunité de promotion professionnelle vous sera offerte ! Pour les paysans, que 2023 sera une année de productivité et de regain des profits ! Il en va de même pour les entreprises.Pour le pays, j’espère que 2023 sera une année de réconciliation, de progrès, loin des épidémies. Que chacun d’entre nous fasse revivre les valeurs tant sacralisées par nos ancêtres notamment la fraternité, l’entraide et l’équité. Que le peuple malagasy puisse passer une année porteuse de bonheur et de tranquillité ! Bonne et heureuse année chers compatriotes».

Jean-Marc Eliasy,

conseiller technique FFF

« Pour 2023, je souhaite le meilleur à mes compatriotes à Madagascar et à l’ensemble de la diaspora malgache. Que la santé, la joie et la prospérité soient au rendez-vous dans chaque foyer, durant cette nouvelle année. Que cette année 2023 soit, également, synonyme de fraternité et de solidarité pour nous tous ! Sportivement, j’espère un maximum de victoires pour nos différentes équipes et sportifs engagés dans les compétitions internationales, en particulier nos Barea, qui participent au Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN) 2023, dans quelques jours. ».

Franki Ramanankoarivo,

beatboxer et imitateur vocal, et mémoriste.

« Cette année, j’ai eu l’occasion de montrer mon talent de mémoriste. Aussi, C’est en cette année même que j’ai pu maîtriser l’art de scène. Je souhaite que l’année 2023 soit une année de prospérité et d’opportunité. Que tout le monde rêve grand et arrive à le réaliser !».

Abdoulanlim Abdillah dit Hichim,

Slameur.

« Je dirais que ce qui m’a le plus marqué en 2022 ce sont les rencontres que j’ai eu lors de la tournée de notre spectacle « Chaise Vide 19 » ainsi que les retours sur mon recueil de poèmes. Pour 2023, je souhaite la paix dans le monde et dans tout le monde d’abord, Que j’arrive à relever mon défi de la coupe du monde et d’être une meilleure personne. Pour Madagascar, et pas que, je souhaite que les personnes en quelconque difficulté s’en sortent».

Botoudi Rémi Henri,

SG SEKRIMA et Coordonnateur général de la CTM

«Nous sommes reconnaissants d’avoir pu traverser l’année et d’atteindre cette fin d’année. L’année 2022 a été marqué par plusieurs circonstances et étapes pour les travailleurs malgaches. En ce qui conerne le travail à Madagascar, il y a un long chemin pour établir un travail décent, de nombreux travailleurs ne reçoivent pas de salaire pendant de nombreux mois, les agriculteurs sont en difficulté. Madagascar dispose d’un plan de travail national pour le travail décent, mais l’approbation du règlement de travail et minier n’a pas été achevée pour l’année 2022 Beaucoup de nos entreprises n’ont pas de convention collective. La révision des lois sur la protection sociale était nécessaire. Merci aux partenaires menés par l’OIT pour leur soutien dans le monde du travail. La SST (sécurité et santé au travail) est devenue un droit fondamental des travailleurs. Nous sommes donc heureux d’avoir atteint la nouvelle année 2023. Que l’unité de nos travailleurs continue de croître dans l’établissement du travail décent et la construction d’un nouveau monde axé principalement sur la prise en charge des travailleurs. Au nom des travailleurs malgaches, bonne et heureuse année. ».

Dr Faliarivony Randriamialinoro,

président national du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’Enseignement supérieur (Seces)

« Nous souhaitons une santé de fer à tous, pour 2023, surtout aux enseignants-chercheurs, pour qu’ils puissent maximiser leur potentiel au travail. Cela, afin de développer

l’enseignement-supérieur et la recherche, qui sont les moteurs du développement. Nous espérons que l’enseignement supérieur ne sera plus mis de côté, et qu’il soit vraiment une priorité, comme l’Etat l’a toujours indiqué. L’enseignement supérieur est ce qui forge nos jeunes, et qui les prépare au secteur du travail. ».

Chef Tsiry Razafimamonjy,

spécialiste en Art culinaire

« L’année 2022 s’est bien terminé pour moi. Ce qui m’a le plus marqué, c’est ma participation au championnat d’Afrique de « Chef West Ghana 2022 », où j’ai été promu en demi-finale et d’avoir remporté le 1er prix du concours télévisé organisé par Gastronomie France. Commençons la nouvelle année avec une nouvelle perspective et le sourire ! Fixons-nous un nouveau challenge pour que 2023 soit plein de bonheur !».

Mendrika Ny Mandresy Ratiaholison ,ou Mandresy Jackson Boys

« Quant à moi, je considère cette année 2022 comme une année d’émergence. Personnellement, j’ai rencontré des difficultés surtout dans l’apprentissage des chants de Michael Jackson qui n’était pas en moi depuis tout petit. Même si j’ai constaté beaucoup de progrès, je continue toujours à améliorer ma performance. Je souhaite à toutes et à tous de passer une excellente année pleine de succès !».

Professeur Jonah Ratsimbazafy ,

primatologue et Président du GERP

« Chaque fois qu’une nouvelle année commence, il y a toujours une lueur d’espoir. Nous sommes bien conscients que l’un des problèmes majeurs de la protection des lémuriens/varika/gidro, qui sont des animaux uniques à Madagascar et dont nous devons être fiers, est la destruction de leur habitat. Le GERP et de nombreux écologistes ont tiré la sonnette d’alarme en 2014. Au cours de l’année 2022, les pratiques comme les feux de brousse, la chasse ou encore la capture d’animaux ont été notifiées. La menace de disparition des plus petits primates de la terre, dont Tsitsidiala ou Tsitsidiin’I Madame Berthe (Microcebus berthae a marqué les esprits. C’est peut-être le premier primate à disparaître de la terre au 21ème siècle.

Néanmoins, mon souhait pour 2023 est qu’il n’y ait plus de feux de forêt, plus de chasse, et que beaucoup de gens décideront de ne pas élever ces animaux endémiques de Madagascar. Cependant, la seule façon d’y parvenir est que tout le monde travaille ensemble. Lorsque les autorités n’appliquent les lois et les textes en vigueur pour les préserver, les objectifs que nous voulons atteindre resteront seulement des rêves. Les résultats obtenus pour l’année 2022 ont témoigné du travail acharné dans la préservation des espèces de lémuriens e danger. Que cette année 2023 soit une bonne année pour nous et la richesse qui nous caractérise».

Dr Eric Andrianasolo,

porte-parole de la Conférence des ordres de Santé

« La Conférence des Ordres de Santé regroupant les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les docteurs vétérinaires, les sages-femmes, les infirmiers et les psychologues, souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Confiez votre santé aux professionnels de santé, car on n’a qu’une seule vie. Nous souhaitons, également, que toute la population puisse bénéficier de soins de qualité. ».

Thierry Serge Tsitoara,

président du Rotary Club Antananarivo Ainga

« 2022 a été une année difficile pour tous, mais elle nous a permis de renforcer notre capacité de résilience, en surmontant les épreuves et en s’adaptant à la nouvelle normalité. Pour cette nouvelle année, continuons à faire preuve de compassion et tendons la main aux plus fragiles et aux plus démunis. Pour une paix durable, faisons preuve de tolérance et d’empathie envers notre prochain, et mettons-nous toujours à la place de l’autre. Que 2023 soit, pour Madagascar, une année de paix, de compassion et de générosité. »

Felana Lee Ginah

Andriantsilavina, femme entrepreneure

« Une page de notre existence vient de se tourner, et une autre s’ouvre devant nous. Que l’année nouvelle nous inspire de nouveaux projets et d’accomplissement, nous infiltre une envie réelle de réussir et d’investir. Que les idées d’aujourd’hui fassent les succès de demain avec la paix, l’amour et la santé. Meilleurs vœux. ».