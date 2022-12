INTEMPÉRIES – Madagascar mis à terre par six cyclones

Année infernale. 2022 a commencé mal pour Madagascar. Six cyclones et des zones de convergence intertropicale l’ont mis à terre, du mois de janvier au mois d’avril. Le bilan est lourd dans les régions d’Analamanga, d’Amoron’i Mania, d’Androy, d’Anosy, d’Atsimo Andrefana, d’Atsimo Atsinanana, d’Atsinanana, de Vatovavy, de Fitovinany, d’Ihorombe, de Matsiatra Ambony, de Sofia, de Vakinankaratra, d’Alaotra Mangoro, d’Analanjirofo, de Betsiboka, de Melaky, et de Boeny. Les pertes humaines s’élèvent à deux cent onze victimes, selon le Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Quatre cent soixante-six mille sinistrés sont enregistrés. Ces intempéries ont, par ailleurs, laissé des dégâts matériels importants. Elles ont détruit quinze mille cases, ont inondé trente mille cases, et ont endommagé dix-huit mille cases. Les infrastructures scolaires et sanitaires n’ont pas été épargnées. Deux mille huit cents salles de classe sont endommagées et deux mille sept cents salles de classes sont détruites.

Une cinquantaine de centres de santé de base ou hôpitaux sont endommagés, et six sont détruits. Cinquante routes et trente-deux ponts ont été coupés. Des habitants des régions d’Atsimo Atsinanana, de Vatovavy et de Fitovinany ont sombré dans une insécurité alimentaire aigüe, après les passages de ces cyclones qui ont endommagé et ont inondé plusieurs milliers d’hectares de rizière et de champs de culture. Plusieurs personnes ont succombé à la faim dans le district d’Ikongo, elles n’avaient rien à manger. Le Gouvernement Malagasy a obtenu un décaissement pour un montant de 10 714 206 de dollars au titre de la police d’assurance aux cyclones tropicaux de la mutuelle d’assurance pour la gestion des risques (ARC). Des vivres ont été distribués, tout comme des semences et des engrais, pour la relance agricole, dans le Sud-Est. Les distributions continuent jusqu’en ce mois de décembre. Huit mois après la fin de la saison cyclonique 2021-2022, des régions et des ménages ne se sont pas encore relevés. Des ménages dans les régions d’Atsimo Atsinanana, de Vatovavy et de Fitovinany, les plus touchés par ces catastrophes, souffrent encore de la faim. La plupart des infrastructures endommagées par les cyclones, telles que des salles de classe, des ponts, des routes ne sont pas réhabilitées. Alors que la prochaine saison cyclonique arrive déjà. Cette saison sera calme, selon les prévisions, mais la formation d’un cyclone intense n’est pas à écarter.