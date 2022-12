FIN DE CRISE – 2022 est une année de reprise

L’épidémie de coronavirus a reculé, en cette année 2022. La vie reprend son cours, après deux années de crise sanitaire. Quasi-retour à la vie normale. Madagascar célèbre l’arrivée de 2023, dans une atmosphère plus festive, par rapport aux deux années précédentes, durant lesquelles, l’arrivée du Nouvel an a dû être célébrée en sourdine, à cause de l’épidémie de coronavirus. Il en a été de même, pour toutes les autres fêtes. Les chrétiens ont fêté les Pâques, la Pentecôte, et le Noël 2022, à l’église. En 2020 et en 2021, les églises avaient été fermées. Cette année est, aussi, marquée par la reprise du tourisme, suite à la réouverture de nos frontières aériennes aux vols internationaux, depuis le mois de mars. La suppression des tests PCR et des TDR, à la sortie comme à l’entrée des aéroports internationaux, effective depuis le mois d’août, suite à la diminution des cas de Covid-19 et à la demande des opérateurs touristiques, a contribué au développement de ce secteur, depuis. Dans les écoles, aucune pause Covid-19 n’a été observée.

Par ailleurs, 2022 est une année plutôt calme pour les professionnels de santé. « Il n’y a pas eu beaucoup de cas graves de Covid-19 à gérer dans les hôpitaux, par rapport aux deux premières années de l’épidémie de coronavirus. », confie un médecin d’un service de réanimation d’un centre hospitalier universitaire (CHU) à Antananarivo. Grâce à cette baisse des personnes qui développent les formes graves de la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé publique n’a pas eu besoin de réquisitionner des établissements scolaires, pour les transformer en un centre de traitement de Covid-19 (CTC-19), lors des recrudescences de l’épidémie. Le dernier centre de prise en charge CTC-19 ouvert a été celui du village Voara à Andohatapenaka. Il a été fermé, vers le mois de juin 2022 quoiqu’il continue à recevoir, cependant, les personnes qui effectuent les tests de dépistage de Covid-19. Bref, la vie a repris son cours. Cela, grâce au recul de l’épidémie de coronavirus.

Madagascar enregistre soixante-sept mille cas confirmés et mille quatre cent décès, depuis mars 2020, début de l’épidémie. En cette fin d’année, il n’y a qu’une centaine de cas actifs détectés. Le ministère de la Santé publique affirme la maîtrise de l’épidémie. « Nos stratégies ont porté leurs fruits, à savoir, le tracing contact, la vaccination, la vulgarisation du Covid organics (CVO), le dépistage des porteurs du virus dans les aéroports, qui nous a permis de détecter de nombreux cas positifs. Ces cas positifs ont été, tout de suite, confinés pour éviter la propagation de la maladie. Il y a eu, également, les traitements gratuits pour les porteurs du virus. Nos agents vont jusqu’au niveau des foyers des cas positifs, pour remettre les médicaments », explique une source auprès du ministère de la Santé publique.