FAHIZAY AMBOSITRA – Des brigands tuent un couple

Impitoyable. Un groupe de dahalo armés jusqu’aux dents a commis un vol et meurtre, dans la commune de Fahizay, à Ambositra, jeudi aux petites heures. Le fokonolona a identifié trois fusils de chasse parmi l’arsenal des assaillants. Ceux-ci ont pris pour cible un couple. Sitôt à l’intérieur de leur maison, ils n’ont pas hésité à ramasser tous leurs biens de valeur. Ils les ont assassinés dès qu’ils ont essayé d’appeler au secours. Les criminels ont quitté les lieux comme une traînée de poudre avant que les policiers et gendarmes ne débarquent. Un d’eux s’est fait cueillir par la police en tentant de prendre un taxi-brousse vers Manandriana. Il a été abattu à cause de sa vive résistance. Deux autres sont également tombés sous les balles des gendarmes. Leurs armes ont été saisies. Difficile de croire à ce qu’on leur raconte, les habitants de Fahizay ont préféré rejoindre le commissariat et la brigade à Ambositra pour constater de visu le résultat de la poursuite. Ils y sont arrivés avec une trentaine de véhicules et une vingtaine de motos. Ils se sont rués vers la morgue pour voir les visages des bandits tués.