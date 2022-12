DISCOURS PRÉSIDENTIEL – Des vœux d’espoir et de paix attendus pour 2023

Le président de la République s’adressera à la nation ce soir. Ce sera vraisemblablement sa dernière allocution pour présenter le bilan de l’année écoulée et présenter ses vœux pour le nouvel an.

Espoir et paix. Tel devrait être le ton de l’allocution de Andry Rajoelina, président de la République. Un discours qui sera diffusé à les radio et télévision nationales, ce soir, à 20 heures.

La perspective de la prochaine élection présidentielle étant, plus que le bilan de l’année 2022, ce sera celui de son mandat que Andry Rajoelina va probablement défendre ce soir. Dans l’optique d’une candidature pour un second mandat, ce sera la dernière fois, en effet, qu’il prononce ses vœux à la nation. Le locataire d’Iavo­loha mettra en avant la concrétisation de ses “Veli­rano”, malgré une conjoncture socio-économique difficile.

La pandémie due à la Covid-19 et la guerre en Ukraine, ainsi que les aléas climatiques ont limité la marge de manœuvre de l’administration Rajoelina. Comme le souligne le Président, cependant, bien que la conjoncture ait été difficile, l’Exécutif est parvenu à affirmer la présence de l’État dans chaque district. Ceci, à travers de nouvelles infrastructures administratives. Il y a aussi l’édification d’infrastructures sociales que sont les écoles, les universités, les hôpitaux ou encore les centres de santé.

Les conséquences socio-économiques des crises globales et des changements climatiques se grèvent cependant sur le quotidien des ménages. Après l’orage vient toutefois le beau temps. Un point que devrait souligner le locataire d’Iavoloha, ce soir, en soulignant de grands rendez-vous en perspective. L’année 2023 sonnera en principe l’aboutissement de certains grands projets et le coup d’envoi d’autres. La réhabilitation totale de la Route nationale 44 (RN44), devrait être inaugurée cette année.

L’axe RN44, fraîchement réhabilité, facilitera l’approvisionnement du pays à partir du grenier à riz qu’est l’Alaotra. La construction du pipeline Efaho, dont le but est d’en finir avec la pénurie d’eau dans le Grand Sud, commencera cette année également selon le planning étatique. En parallèle, le chantier pour la réhabilitation de la RN10 qui relie plusieurs localités du Deep South devrait aussi démarrer. Pareillement pour la mise en place d’unités industrielles, comme les usines sucrières, dont la finalité est l’autosuffisance.

Élection

Les projets de centrales hydrauliques permettent aussi au chef de l’État d’affirmer une production en électricité de plus de 500 mégawatts d’ici 2025 et la fin du délestage. Sur le plan économique, une relance est attendue pour 2023, après les perturbations causées par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Une prévision de croissance de 4,9% est affichée. Une forte reprise du tourisme est notamment attendue. Madagascar figure en effet dans le Top 5 des destinations mondiales selon Forbes, entre autres. Un point que le Président ne devrait pas manquer de souligner.

Différents citoyens, dont les vœux du nouvel an sont cités par ailleurs, se veulent également optimistes pour la perspective de cette nouvelle année. Seulement, la nutrition, la consommation, la sécurité, l’électricité, l’accès à l’eau, ou encore, l’éducation et l’enseignement supérieur, la justice, ont causé bien des soucis cette année. Des problématiques qui ont engendré des revendications sociales parfois violentes et des résistances meurtrières.

Outre défendre les acquis et réalisations de son administration, ou encore, qu’il note les difficultés, d’aucuns attendent du discours présidentiel de ce soir, des solutions. Et la perspective de l’élection présidentielle accentue encore plus la pression sur le locataire d’Iavoloha. La course à la magistrature suprême sera justement en toile de fond de l’allocution du chef de l’État. Il est probable qu’il profite de cette tribune nationale pour, indirectement, démontrer qu’il est et restera l’homme de la situation.

En perspective de la présidentielle, un appel à l’apaisement, à la paix devrait ressortir de l’allocution présidentielle. La paix dans le monde, puisque la fin de la guerre en Ukraine remettra de l’ordre dans l’économie mondiale et par ricochet, aura des effets positifs pour Madagascar. La paix et l’apaisement à Madagascar également, en cette année électorale qu’est 2023. À s’en tenir à l’ambiance politique qui commence à se crisper, la partie pourrait être sans merci.

L’essentiel est que les échanges de cordialités durant la joute politique n’impactent pas l’apaisement social et la dynamique économique. Outre briguer un second mandat, tenir un processus électoral crédible, démocratique et apaisé, sera aussi le défi de l’administration Rajoelina. À s’en tenir à la table ronde à la Maison Blanche, en marge du sommet USA – Afrique, les Parte­naires techniques et financiers (PTF), vont braquer leur phare sur ce point en 2023.

L’appel à l’apaisement devrait également s’adresser à la famille politique du président de la République. La tentative de motion de censure contre le gouvernement, au début du mois, a révélé un malaise larvé dans les rangs du camp présidentiel. Une situation que Andry Rajoelina devra aussi régler avant d’affronter les urnes à nouveau.