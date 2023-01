COVID-19 – Des cas graves non détectés au test PCR

Des médecins sont confus. Des patients qui présentent les symptômes de la forme grave de la Covid-19 ne sont pas positifs au test de dépistage PCR. « C’est le résultat du scanner qui confirme qu’il est porteur du virus. Peut-être que les virus ne sont pas restés au niveau des narines et qu’ils sont, tout de suite, descendus vers les poumons », suppose un médecin du service de réanimation d’un centre hospitalier universitaire (CHU) à Antananarivo. Ce cas n’est pas isolé, à en croire les professionnels de santé. « Plusieurs patients sont confrontés à ce problème. Ainsi, nous considérons les patients qui souffrent simultanément de la diarrhée et de la détresse respiratoire, comme des cas suspects de Covid-19. Car le problème, c’est que ce n’est pas tout le monde qui a le moyen de faire un scanner thoracique pour confirmer s’il s’agit de la Covid-19 ou pas », enchaîne la source. Le scanner n’est plus gratuit, comme au début de cette épidémie. Les patients doivent préparer dans les 200 000 ariary, pour effectuer cet examen médical. Les médecins soulignent que bien qu’il y ait encore des cas graves admis dans les hôpitaux, ils ne sont plus aussi nombreux comme aux précédentes vagues. « Ce qui est encourageant, c’est qu’il n’y a plus de jeunes parmi ceux qui développent la forme grave de la maladie. Ce sont, en général, les personnes vulnérables, comme les diabétiques et les personnes âgées, qui sont touchées », note le médecin.