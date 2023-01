CONCERT – Un concert gratuit avec Mirado et Reko Band se prépare

Mirado et Reko Band accueilleront l’année 2023 avec un concert accessible à tous à l’occasion du 75è anniversaire de l’Alliance française d’Antananarivo. Un bon commencement. Les stars des jeunes partageront la scène de l’Alliance française Andavamamba lors de leur prestation gratuite qui se tiendra le 7 janvier à 14h. Des nouveaux morceaux feront rougir les oreilles des fans en plus des titres phares qui ont fait la célébrité des deux groupes. Durant le show, chacun d’eux se produira sur scène pendant une heure. Selon Mendrikaja Raheri­velomiadana, Manager du Groupe Reko Band, c’est la première fois que les deux groupes partageront la même scène. «Quant au groupe Reko, après plusieurs séances de répétition, nous sommes prêts à monter sur scène. Nous présenterons une douzaine de titres à l’occasion, y compris les nouveaux tubes que nous offrirons comme surprise à nos fans. Les titres comme Misia, Hira, Ny anaranao, Tiako Ianao et Mitonia seront également au répertoire» ajoute-t-il. Plus de 250 à 300 personnes seront attendues pour le spectacle. Les invitations seront disponibles à l’Alliance française Andavamamba à partir du 4 janvier.