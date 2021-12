Dégâts pluies – Une fillette meurt dans l’effondrement de sa maison

La pluie a fait une victime à Mamory Ivato. Une fillette de près de 10 ans meurt dans l’effondrement de sa maison, selon la communication du ministère de la Défense nationale. Le drame s’est produit, hier soir, durant la forte pluie. « Elle a succombé à ses blessures », peut-on lire dans ce communiqué. Les cinq autres membres de cette famille, s’en sont sortis indemnes. Les militaires de la Zone de défense de sécurité (ZDS) Ikopa, ont contribué à leur sauvetage.

La vigilance est lancée. Les risques d’effondrement de maisons, de glissement de terrain, d’éboulement de rochers sont élevés, pendant la saison de pluie. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) rappelle aux habitants de la zone rouge de la colline de Manjakamiadana, qu’ils doivent quitter les lieux, le plus tôt possible. Des rochers en altération risquent de s’ébouler sur le versant Ouest et sur le versant Est de la colline. Par ailleurs, les riverains sont appelés à contrôler et à vérifier, régulièrement, les murs de leurs maisons et les murs de soutènement.