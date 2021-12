Consommation – Du Vary Tsinjo pour Toliara

L’arrivée de vingt bateaux de Produits de Première Nécessité annoncé par le président de la République continue. Actuellement un bateau chargé de 4500 tonnes de riz débarque à Toliara. Il s’agit du Vary Tsinjo pour les régions du Sud, Atsimo Andrefana et Ihorombe. C’est le SPM qui a importé cette cargaison. C’est le quatrième bateau qui livre du riz. Auparavant trois bateaux ont déjà débarqué 35 000 tonnes de riz et un autre 35 0000 tonnes de ciment.

Comme quoi la lutte contre la hausse des prix se fait au quotidien. Beaucoup de citoyens ont des projets de construction de bâtiments mais se plaignent de la cherté des matériaux de construction en particulier le ciment et le fer.

Le SPM a importé du riz pour éradiquer les spéculations en cette période de pluie. Plusieurs régions ont pu bénéficier du Vary Tsinjo et on constate aujourd’hui que le prix s’est stabilisé contrairement aux années précédentes à la même période.

L’importation continue

Les efforts continuent et deux bateaux sont prévus débarquer dans le cadre du Vary Tsinjo 2. Ils seront éparpillés dans tout le pays. Les opérateurs désireux de collaborer avec le SPM et animés de patriotisme peuvent le contacter.

Pour l’année 2022, l’importation va continuer jusqu’à ce que les prix se stabilisent définitivement. Ainsi un budget de deux cents milliards ariary est prévu pour l’importation de PPN pour combler les lacunes de la production locale. Il est évident que ce budget servira à l’importation de vingt bateaux de PPN.

Outre cette importation inéluctable pour le moment, l’objectif de l’État est de produire sur place tout ce que la population consomme. Des projets pour augmenter la production sont en cours tant au niveau du ministère de l’Agriculture qu’au niveau du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation. Le projet ODOF ( One district, One factory) s’inscrit dans cet objectif de même que les zones pépinières industrielles.

L’augmentation de la production constitue la seule solution contre la hausse des prix qui est motivé par plusieurs paramètres exogènes. Il faut encourager les riziculteurs et adopter un prix raisonnable pour leurs produits sinon ils vont arrêter de cultiver. En revanche, il faut relever le pouvoir d’achat de la population à travers la création d’emploi ( ODOF) et la production. Cela nécessite du temps.