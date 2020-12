Soutien de la SADC sur les îles éparses – Une action concrète pour contrebalancer la France

Le gouvernement est prêt à réaliser toutes les démarches pour la restitution des îles malgaches. Le processus est en cours, mais l’issue nécessite de nombreuses initiatives de tous les acteurs.

Madagascar a opté pour la voie régionale pour renfor­cer sa lutte de revendication des îles éparses. Le pré­sident Andry Rajoelina, depuis son accession au pouvoir le 19 janvier 2019, a ambitionné de ramener la souveraineté nationale sur ces îles malga­ches. Les négociations avec la France ont été abordées en novembre 2019 après la constitution d’une commission mixte pour discuter du sujet. Selon la résolution de l’As­sem­blée générale des Nations Unies de décembre 1979, les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India appartiennent à Madagascar, mais elles ont été séparées arbitrairement de la Grande île au moment de son indépendance, en 1960.

Le dossier inachevé de la revendication de la souveraineté sur ces îles depuis presque un demi -siècle demeure un problème important dans la région de l’Est africain. Le sujet demeure une épine qui pourrait affecter les relations franco-malgaches, selon les observateurs. Comme l’a souligné le professeur Julien Radanoara, « les Français ne resteront pas les bras croisés concernant ces iles ». Madagascar doit accélérer son rythme, s’il veut accroître sa puissance dans le cadre de cette réclamation. L’expert en relations internationales Julien Radanoara a suggéré que « la Grande île devrait élaborer une diplomatie de couloir ou secrète» pour frapper fort. Le ralliement dans les organisations des pays émergents comme le Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) est suggéré, afin d’’augmenter le pouvoir d’interpeller.

En se référant au choix diplomatique de Madagascar en 2020, l’intégration régionale avec l’appui de la SADC ouvre une page sur la solidarité avec le continent africain. Les 25 et 26 juin, lors de la réunion par vidéo­- conférence du Conseil des ministres de l’Organe de coopé­ration en matière de politique, de défense et de sécurité (CMO) de la SADC, Madagascar a formulé son plaidoyer et fait appel au soutien des pays membres face à « l’acte unilatéral de la France qui est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de Madagascar sur ces îles, de nuire au processus de leur restitution au pays ». L’appel a été entendu, car la Commu­nauté a affiché son initiative de soutenir un de ses membres qui lutte pour la libération de son territoire.

La revendication des îles éparses constitue indéniablement un sujet qui a raffermi les relations entre Madagascar et l’organisation régionale. Depuis la dernière décennie, l’accord des pays membres de soutenir la Grande île sur le problème qui l’oppose à la France, est qualifié de meilleure victoire engrangée par la Grande ile sur le plan diplomatique. «Madagascar sait qu’il peut compter sur l’esprit de solidarité et d’union de la Commu­nauté pour l’épauler dans cette réclamation d’une partie de son terri­toire», déclare le ministre des Affaires étrangères, le Dr Djacoba Tehindrazanarivelo.

Madagascar est l’un des pays membres qui a vécu des troubles durant la crise de 2009. La situation politique a fortement préoccupé la Communauté depuis le renversement du régime Marc Ravalomanana, le 17 mars 2009. Les médiateurs de la SADC se sont alors succédé pour soutenir les acteurs politiques dans leur effort de trouver un consensus pour sortir de la crise.