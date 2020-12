Massacre à Faratsiho – Un chef d’établissement pénitentiaire écroué

Neuf personnes dont le chef d’établissement pénitentiaire d’Antsirabe et celui du camp pénal de Mahandraza sont en prison à la suite du carnage d’Ankidaondrano-Ambohiborona.

PREMIÈRE lumière sur l’attaque, meurtre et incendie qui ont coûté la vie à trois adultes et six enfants, la nuit du 18 décembre, à Ankidaondrano Ambohiborona, dans le district de Faratsiho. Neuf individus impliqués dans cette saga criminelle viennent d’être placés sous mandat de dépôt. Ils ont été présentés au parquet du tribunal de première instance d’Antsirabe, ce mardi. Parmi eux figurent le chef d’établissement (CE) de la maison centrale d’Antsirabe et le chef de poste du camp pénal de Mahandraza. Tous les deux se trouvent maintenant incarcérés à Ambatolampy. Les quatre auteurs principaux du carnage on t é té envoyés à Tsiafahy. Enfin, les trois derniers complices sont détenus à Antsirabe.

Introuvables

Les deux condamnés qui ont participé au crime restent introuvables à ce jour. C’est à cause d’eux que les deux responsables pénitentiaires ont été envoyés derrière les barreaux. Ils ont été les premiers à être ciblés par les investigations de la gendarmerie. Les enquêteurs ne les ont pas vus en prison où ils étaient censés purger leur peine de cinq ans. Selon le CE, ils avaient été transférés au camp pénal de Mahandraza. Ils n’étaient pas non plus là-bas.

Le crime abominable remonte à la nuit du vendredi 18 au samedi 19 décembre. Une dizaine de malfaiteurs armés de fusils et de couteaux ont attaqué un couple et ses six enfants. Ils les ont empêchés de sortir de chez eux. Ils ont incendié leur maison et les ont laissés calciner à l’intérieur. Le frère du chef de famille a couru depuis sa maison pour tenter de les sauver. Sans crier gare, les meurtriers l’ont arrosé de balles. Il est, lui aussi, décédé sur le coup.

Ces victimes avaient déjà été attaquées par la même bande en 2018. La gendarmerie avait, à ce moment là, arrêté les cinq auteurs dont le procès s’est déroulé en novembre à Antsirabe. Deux d’entre eux ont été condamnés à cinq de prison ferme, tandis que les trois autres à cinq ans de prison avec sursis. Ils avaient alors promis à la famille de se venger. C’est la raison pour laquelle les deux condamnés ont été fortement soupçonnés de ce récent acte odieux. La gendarmerie continue leur filature.