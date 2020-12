Institution – La Chambre haute rescapée

Survivant. Dans le jeu institutionnel, ce mot pourrait résumer la situation du Sénat, actuellement. Après avoir traversé plusieurs péripéties politiques, l’institution restera en place.

Bien que controversées et boycottées par les entités politiques d’opposition, les élections sénatoriales du 11 décembre, ont été parmi les événements politiques majeurs de cette année. La tenue de ce scrutin signifie que la Chambre haute est toujours en place. Supprimer le Sénat est, en effet, un des engagements politiques affirmés par Andry Rajoelina, président de la République, durant sa campagne électorale.

Jouissant de la délégation du pouvoir de légiférer par le Parlement, Andry Rajoelina a eu l’idée d’organiser un référendum, en 2019. Sucrer la partie sur le Sénat et supprimer ainsi l’institution était l’un des objets de cette intention. Le Chef de l’État a, toutefois, fait un rétropédalage suite à un avis de la Haute cour constitutionnelle (HCC). Depuis, les relations entre l’Exécutif et le Sénat ont été tumultueuses. L’effectif des futurs sénateurs a même été réduit à dix-huit, soit douze élus et six nommés.

Le mandat des sénateurs en place arrive à échéance le 7 janvier prochain. 2020, marque donc, leur dernière année à siéger à l’institution d’Anosy. Une année mouvementée où ils ont souvent eu maille à partir avec l’Exécutif. Pour les membres de la Chambre haute, l’objectif était d’affirmer qu’ils sont toujours là. Que l’institution est toujours en place et qu’il faudra faire avec elle. En face, l’Exécu­tif a décidé de lui imposer une forte restriction budgétaire.

Les élections du 11 décembre ont été presque à sens unique. Tous prédisaient une razzia de la coalition « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » (IRD). Des listes indépendantes, mais surtout, le parti « Malagasy miaramihainga » (MMM), ont toutefois, joué les trouble-fête. Selon les résultats provisoires, le MMM a réussi à ravir deux sièges de sénateur aux Oranges.Sur les douze sénateurs à élire, cependant, l’IRD est crédité de dix sièges, selon les résultats provisoires. Les résultats définitifs du vote sont attendus durant le courant du mois de janvier.

Des analystes présagent que le Sénat ne devienne qu’une Chambre de légalisation des intentions de l’Exécutif. Largement en sous nombre par rapport à l’Assemblée nationale, l’institution d’Anosy pourrait, également, n’avoir qu’un rôle de figurant dans le jeu institutionnel. Les députés, par ailleurs, ont le pouvoir de déclencher une motion de censure contre le gouvernement, ou l’empêchement du Chef de l’État. Des prérogatives que n’ont pas les sénateurs. En l’état actuel des choses, l’importance de la survie du Sénat réside dans le fait que son président sera amené à assurer l’intérim à la présidence de la Républi­que, en cas de vacance du poste.