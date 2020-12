Entre crise sanitaire et kere – Fin d’une année exécrable

L’année 2020 arrive à son terme. Une année marquée par une crise sanitaire mondiale dont les conséquences socio-économiques laisseront des séquelles.

Une année maudite. La pandémie de coronavirus a plombé tous les espoirs placés en cette année 2020. Au tout début de l’année, en effet, plusieurs se sont souhaité que cette année soit celle de l’excellence, en référence à la note 20/20. La réalité a, cependant, été tout autre. La propagation mondiale de la Covid-19 a brisé toutes les prévisions.

Le couperet est tombé le 21 mars. À cause d’une dizaine de cas de contamination au coronavirus, confirmés, la première quinzaine d’état d’urgence sanitaire a été décrétée. La région Analamanga et la ville de Toamasina ont été les premiers à avoir été placés en confinement.

Une mesure qui s’étendra peu à peu à l’ensemble du pays. Dès les premiers cas confirmés, l’objectif affirmé par les autorités était de maîtriser coûte que coûte la propagation du virus.

L’État a ainsi dû revoir ses priorités. Même la célébration du 60e anniversaire de la Fête nationale a été sous le thème imposé par le confinement. Le monde entier étant happé par la guerre sanitaire, les négociations avec la France pour la rétrocession des îles Éparses ont été mises en stand-by. Si 2020 devait, également, être l’année de l’envol des projets de concrétisation des « Velirano », du président de la Répu­blique, jusqu’au mois de septembre, toutes les forces ont été jetées dans la bataille pour vaincre le coronavirus.

La crise sanitaire a aussi fait vaciller le gouvernement. Deux ministres ont été remplacés. L’une, à l’Éducation nationale, a été évincée à la suite d’un scandale de gouvernance portant sur l’achat de friandises pour une somme jugée excessive. L’autre, à la Santé publique, aurait pris une initiative unilatérale de lancer un appel à l’aide internationale, afin de renforcer la lutte contre la Covid-19.

Défis

Un autre scandale financier a éclaboussé la gestion de la crise sanitaire. Il s’agit ici d’achat de matériel informatique et numérique pour le Centre de commandement opérationnel contre la Covid-19 (CCO-C), alors sous la houlette du ministre de l’Intérieur. Une suspicion de conflit d’intérêt en est la cause. De même, la guerre contre le coronavirus a marqué l’entrée en scène des Forces de défense et de sécurité (FDS), notamment l’armée, dans un autre domaine que la Défense et la sécurité dans le sens traditionnel de ces mots.

Au final, le volet opérationnel de la lutte contre la Covid-19 a été confié à l’armée. Sur certains points, la crise sanitaire a été un mal pour un bien. L’État en a profité pour affirmer ses ambitions sur l’échiquier international en misant sur le Covid-Organics (CVO) pour prévenir et même traiter le coronavirus. Un remède made in Madagascar, qui a été envoyé chez ses voisins en Afrique. Bien que les pays développés n’aient pas caché leur scepticisme, la Grande île a gardé le cap.

La crise a aussi donné l’opportunité à Madagascar d’affirmer sa souveraineté nationale. L’État n’a pas hésité à aller au clash avec l’Organisation mondiale de la Santé pour défendre ses choix en matière de protocole de soin des malades de la Covid-19. Pour augmenter la cadence et le nombre des tests, des laboratoires publics tombés aux oubliettes ont été réactivés et modernisés. La déclinaison en gélule du CVO a conduit à l’édification d’une usine pharmaceutique, Pharmalagasy.

D’ici quelques mois, Pharmalagasy produira une dizaine d’autres médicaments. L’usine devrait être la première pierre de l’ambition malgache d’avoir une industrie pharmaceutique florissante. Malgré la crise sanitaire, par ailleurs, l’État a pu mener à terme des projets engagés en 2019, comme la réhabilitation du « Rovan’i Madagasikara ». Accusant quelques mois de retard, la cadence s’accélère sur le chantier du stade Barea. À cela s’ajoutent les établissements scolaires « Manarapenitra ». L’État, du reste, peut se targuer d’avoir pris le dessus sur le virus si l’on s’en tient aux statistiques. Seulement, si l’effet de la Covid-19 a pu être maîtrisé sur le plan sanitaire, il a déchiqueté le tissu économique et social. La dégringolade de l’ariary est la partie émergée de l’iceberg.

Des secteurs économiques entiers sont toujours dans le rouge, notamment, le tourisme et le transport aérien. Des milliers de salariés sont au chômage. Un tableau sombre qui esquisse les défis qui attendent l’État en 2021, soit à partir demain.