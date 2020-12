Banque – Politique de proximité pour la Bni Madagascar

Implantation dans les quartiers populaires. C’est en ce sens que la Bni Mada­gascar vient d’ouvrir sa centième agence au 67Ha Centre-Ouest cette semaine. Dans la lignée du plan stratégique de la banque, après les différents investissements importants qui ont commencé les années précédentes, l’établissement continue ainsi sa politique de proximité entamée depuis 2014 en ouvrant, en moyenne, une douzaine d’agence chaque année.

Le développement du réseau d’agences et de guichets automatiques, les nombreuses innovations en terme d’offres bancaires-les packs PME relookés, les packs et les crédits pour les retraités du secteur public et du secteur privé, le paiement en ligne sécurisé pour les porteurs de cartes sont autant d’investissements qui commencent à porter des fruits à la fois au niveau de la conquête clientèle et que des résultats financiers.

Cet accompagnement de la clientèle et la politique de proximité a permis à la banque d’augmenter les activités monétiques à l’image des agences « libre-service » dans les centres commerciaux où les milliers d’usagers peuvent ainsi joindre l’utile à l’agréable et profiter d’un meilleur accès à un panel de services bancaires comme consulter et suivre leurs comptes en temps réel, opérer des virements, commander leur chéquier, ou tout simplement prendre contact avec son gestionnaire.