Ambohimahasoa – Deux passagers périssent dans un accident

Un quinquagénaire et un étudiant de l’université d’Andrainjato à Fianarantsoa, âgé de 28 ans, sont décédés dans un grave accident survenu, hier à 4h15 du matin, à six kilomètres d’Ambohimahasoa. Ils étaient parmi les vingt-deux personnes à bord d’un taxi-brousse parti d’Antananarivo pour Fianarantsoa. Ils ont rendu l’âme juste après leur évacuation, selon les informations recueillies. Sept autres voyageurs ont été grièvement blessés et admis au Centre hospitalier universitaire de Tambohobe. Ils ont subi plusieurs traumatismes.

Le chauffeur aurait somnolé. « Sexagénaire, il vient d’effectuer quatre voyages sans relâche pendant une semaine », explique la police. Selon lui, la route était glissante. L’embardée s’est produite dans un tournant. Le taxi-brousse est parti en tonneau jusqu’à une centaine de mètres, en contrebas de la route. « Des éléments de l’Armée, de la gendarmerie et de la police se sont entraidés pour l’opération de secours. Quatre sœurs du Sacré-Cœur de Talatamaty Fianarantsoa et un pasteur sont indemnes », indiquent des sources locales.