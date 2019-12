Tourisme – Ruée vers le Nouvel an chinois

Aujourd’hui est la date butoir fixée par plusieurs organisateurs de voyages groupés vers la Chine, pour ceux qui désirent assister au Nouvel an chinois.

La Chine, terre de découverte. Ce jour, plusieurs organisateurs privés de voyages arrêtent leurs listes de voyageurs partants assister au Nouvel an chinois. « Les inscriptions pour les voyages organisés sont closes un mois avant la date de départ fixé. Le Nouvel an chinois aura lieu le samedi 25 janvier 2020. Le nombre de participants au voyage vers la Chine augmente énormément aux alentours de ce jour de l’an dans l’empire du milieu. Il s’agit d’une date qui ne revient pas deux fois, ce qui justifie l’engouement pour le déplacement vers la Chine pour y être ce-jour là », détaille Toky Nandrianina Ralison, premier responsable au sein d’une agence de voyage. La Chine est rapidement devenue une destination privilégiée pour plusieurs opérateurs économiques locaux. L’un d’entre eux l’explique par « le nombre croissant d’opportunités à découvrir en Chine, à côté des affaires ».

Date-clé

Le Nouvel an chinois suscite de plus en plus l’intérêt de plusieurs Malgaches prêts à s’acquitter de sommes importantes pour s’inscrire aux voyages vers la Chine en ce moment. « La fin du mois correspond bien à la capacité financière de la famille. Même si auprès de certains organisateurs, les effectifs sont déjà atteints pour les voyageurs en partance pour la Chine à l’occasion du Nouvel an chinois, nous ne sommes pas découragés », se contente une mère de famille en fil d’attente devant une agence de voyages en centre-ville.

« Le développement de l’enseignement du mandarin pousse davantage de jeunes à s’enquérir des faits importants du mode de vie des Chinois. Depuis quatre millénaire par exemple, il y a cette fête traditionnelle du Nouvel an chinois, autrement appelée Fête du printemps. Beaucoup racontent comment se déroule cet événement et pas moins désirent y aller », explique une enseignante à l’université d’Antananarivo.

Selon le gérant d’une entité organisatrice de voyage, « il faut choisir des événements à la fois culturels et économiques pour pouvoir promouvoir une destination de voyage. Puisque chaque pays dans le monde a forcément une date célébrée ou une fête coutumière fixée à un jour variable chaque année. En cette fin du mois de décembre, il est normal d’avoir prévu à l’avance un voyage à destination de la Chine car plusieurs personnes sont intéressées, d’une part, par le Nouvel an chinois et, d’autre part, par le prix très concurrentiel des produits chinois d’origine ». Pour une agence de voyage située à Alasora, le déplacement vers la Chine pour trois vagues au mois de Janvier coûte autour de 7 520 000 ariary pour une vague de voyage d’une semaine. C’est ce dernier jour de l’année qui constitue la fin des inscriptions pour les voyges entrant dans le cadre du Nouvel an chinois, d’après ce qui est constaté auprès des opérateurs privés organisant les voyages.