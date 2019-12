Sports mécaniques – Rivo, as du volant et du guidon

Champion de Madagascar de rallye au volant de sa Subaru Impreza et vainqueur de l’IMT au guidon de sa Yamaha R1, Rivo Aina a marqué de son empreinte l’année 2019.

Ott Tänak et Marc Marquez en même temps. Comme l’Estonien, cham­pion WRC, Rivo Aina Randrianarivony a été sacré champion de Madagascar de rallye au volant de sa Subaru Impreza R4, avec comme copilote son frère Ando. Et comme l’Espagnol, champion MotoGP, il a remporté l’Imerikasinina Motul Trophy au guidon de son Yamaha R1.

Course de côte disputée au mois d’avril sur la célèbre ascension, qui constituait le point culminant de l’année pour les passionnés de deux-roues.

En rallye, Rivo a nettement dominé son sujet, enregistrant trois victoires en six courses. Il s’est adjugé le prestigieux RIM à Mora­manga, en octobre, afin de décrocher la couronne nationale. A l’IMT, il a réalisé le meilleur chrono absolu, soit 2 min 13,30 sec, avec une pointe enregistrée à 210 kmh.

100 kmh en 3 sec

Il publie régulièrement des vidéos en caméra embarqué sur les réseaux sociaux. Il suffit de les visionner, surtout celle de la montée vers le sommet d’Imerikasinina, pour se rendre compte de l’ampleur de ses performances.

Que ce soit sur la Subaru ou la Yamaha, il affiche une maîtrise extraordinaire. « Les deux disciplines sont plus ou moins complémentaires. La sensation de vitesse sur les motos sportives est très intense grâce à leur accélération et leur rapport poids/puissance exceptionnel, elles atteignent 100 km/h en moins de 3 sec et 200 km/h en moins de 7 sec », confie-t-il à propos de sa R1. « En général, les trajectoires sont les mêmes. Mais à moto, il faut rentrer dans les courbes le plus tard possible et rester fluide. En rallye, c’est la sensation de vitesse sur les travers qui est époustouflante », poursuit-il à propos de son Impreza.

En gagnant sur les deux tableaux, il est entré dans l’histoire des sports mécaniques à Madagascar. Jamais un pilote n’avait réussi pareil exploit auparavant.

D’ores et déjà, il faudra se tourner vers le nouvel exercice d’ici peu. Rivo se fixe comme but d’enchainer avec un deuxième sacre, en rallye. « La nouvelle saison s’annonce très dure et très difficile avec l’arrivée de nouvelles voitures très performantes. Pour nous, tout en prenant du plaisir, l’objectif sera de garder le titre ».

D’un autre côté, il pourra également viser un deuxième succès à Imerikasinina, dans quatre mois. La deuxième édition de l’IMT étant fixée pour avril 2020.