Soirée de la Saint-Sylvestre – Le Dôme RTA réserve de belles surprises

Des professionnels d’ici et de France conjuguent leur savoir-faire pour assurer une soirée de la Saint Sylvestre exceptionnelle au Dôme RTA à Ankorondrano, ce soir.

Un réveillon de qualité. Orgevents mise sur le professionnalisme de son équipe pour garantir une soirée de Saint-Sylvestre mémorable destinée à toute la famille, ce soir à partir de 21 heures au Dôme RTA à Ankorondrano.

Bien connu dans l’univers de l’événementiel, Orgevents sort les grands moyens pour faire passer une soirée de Saint-Sylvestre, dans les meilleures conditions, au public de la capitale. Depuis quelques jours, son équipe travaille sans relâche. Des professionnels cautionnent cette ambiance pour clôturer, dans l’allégresse, l’année 2019 et accueillir dans la bonne humeur la nouvelle année. Rodman, dj malgache qui a fait ses preuves en France, a été spécialement invité pour enchaîner et mixer avec « feeling » et talent les tubes de toutes les générations. Pounn & Co assureront le côté cabaret en revisitant les différents morceaux incontournables d’ici et d’ailleurs. Ils ne sont plus à présenter dans cette discipline. « On peut garantir que nous allons enflammer l’ambiance au Dôme. C’est un grand honneur pour moi d’être là. Partager ce moment spécial avec le public de la capitale me stimule énormément à faire vivre une ambiance mémorable ensemble. Avec Pounn & Co, on se relayera en fonction de l’atmosphère. Le but consiste à faire monter la température au plus haut niveau jusqu’au petit matin,» confie Rodman, prêt à donner le meilleur de lui-même.

Un grand buffet de fête a été concocté par le chef Samy. « J’adore mettre la qualité mais aussi la quantité. Et pour ce soir, mon sentiment me pousse à satisfaire une certaine envie de rendre les gens heureux, par les différents plats que je vais proposer», promet-il.

Unique en son genre

Le Dôme arbore un look majestueux qui mettra les invités en valeur. Les logistiques dévoilent des matériels choisis avec goût. Tout est calculé pour assurer une fête dans la joie, et hors du commun. L’organisation déroule le tapis rouge aux invités. Les effets spéciaux déployés pour cette merveilleuse occasion accentuent l’humeur joviale, contagieuse depuis l’entrée jusqu’à l’intérieur. « Dans ce lieu exceptionnel, des professionnels arrivent à s’exprimer pour rendre un événement unique en son genre. C’est le cas de notre réveillon ce soir. De la sécurité, au service, en passant par les animations, ce sont des gens bien expérimentés qui prendront soin de vous durant toute la soirée. Petits et grands trouveront leur bonheur ici, que vous soyez entre amis ou en famille », résume Rijaniaina Thierry A. Radafindranaro, de Orgevents.