Secteur stratégique – Un nouveau ministre pressenti pour se charger de l’Énergie

Consulté pour dresser le bilan général de l’activité du ministère de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures, un haut responsable de ce département ministériel recommande « l’attente de la nomination d’un nouveau ministre ».

Selon toujours cette source, « le remaniement interviendrait et un ministre titulaire serait nommé ».

Pour le moment, le ministre intérimaire est parti en vacances et ne peut fournir les rétrospectives et perspectives du chantier de l’énergie dans la Grande île.

« C’est mieux d’attendre un nouveau ministre car ce sera à l’occasion de son entrée en fonction qu’un bilan sera

inéluctablement dressé par rapport à ce qui a été réalisé en 2019 », d’après toujours les précisions.

Evincé de son poste fin octobre, Vonjy Andriamanga était le ministre en charge de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures. Les pénuries dans ces trois secteurs ont conduit à sa chute et à la nomination du ministre Christian Ramarolahy comme intérimaire.

Ce dernier a affirmé lors de la passation avec son ancien collègue du gouvernement que « si je pouvais choisir, je n’aurais pas du tout pris cette place ». L’énergie reste un secteur délicat au même titre que l’eau et les hydrocarbures.

L’évaluation de la personne placée à la tête de ce portefeuille ministériel dépend visiblement du peuple et des usagers. De son côté, le chef de l’État Andry Rajoelina a déjà priorisé la baisse du prix du carburant, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et le projet de doubler la production énergétique.