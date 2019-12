Ambalavao RN7 – Deux garçons périssent dans une embardée

Un petit garçon de 2 ans et son frère de 9 ans ont perdu la vie dans une sortie de route, hier, à Ambalavao Atsimondrano. Leurs parents et leur sœur sont blessés.

Atterrant. Il était environ 13h, hier, quand un accident de la circulation faisant deux morts a été signalé sur la route nationale (RN7), non loin d’Amba­lavao, dans l’Atsimondrano. Un 4×4 de marque Daihatsu, dans lequel se trouvaient cinq personnes, est parti en tonneau sur sa droite avant de s’immobiliser avec d’importants dégâts en contrebas, de trente à quarante mètres de la chaussée. Direction d’Antananarivo, il aurait roulé trop vite et terminé sa course dans cet état, selon la gendarmerie du poste avancé local.

Deux petits garçons âgés de 2 et 9 ans sont morts. Leurs dépouilles ont été gardées au centre hospitalier de base (CSBII) d’Ambalavao en attendant l’arrivée de leurs proches informés des faits par les gendarmes. Leur sœur et leurs parents, tous blessés, ont nécessité une évacuation d’urgence vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA).

« Nous nous sommes rendus sur les lieux dès que nous avons été alertés. Les victimes étaient déjà hors du véhicule quand nous y sommes arrivés. Des sœurs et d’autres personnes nous ont aidés à les secourir », raconte un gendarme.

Projetée

Ce drame s’est produit dans un virage déclive. « Dans ce tournant, le 4×4 s’est écarté de la route. Le chauffeur s’est efforcé de freiner. Cela a vraiment causé un nuage de poussière. Le conducteur n’a malheureusement plus réussi à tourner sa direction », précise un automobiliste témoin oculaire de la scène.

« Le tout-terrain était en train de dégringoler quand je suis sorti de ma voiture pour venir en aide. C’est la mère de famille qui a été projetée hors du véhicule en premier, puis son mari, ensuite le nourrisson avec son frère et sa sœur. Ces deux derniers étaient assis l’un à côté de l’autre », poursuit-il. « Mes genoux tremblaient devant cette sortie de route. J’ai vu la dame gémir et appeler au secours », explique-t-il encore.

La gendarmerie et les médecins du CSBII ont terminé les constatations dans l’après-midi même. Selon eux, un des enfants a été tué sur le coup, tandis que l’autre a rendu son dernier souffle sur son lit d’hôpital. Les urgentistes ont tout tenté pour le ramener à la vie, mais les chocs qu’il a subis lors de l’embardée lui ont été fatals.