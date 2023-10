Victoire sur le fil du club de Van Boto

Deuxième titularisation pour Kenji Van Boto au Pau FC. Son club a défait de justesse, samedi, à domicile, par 3-2 Grenoble au stade Nouste Camp. Pau FC a été mené jusqu’aux dix dernières minutes. Grenoble ouvre la marque, but signé Pape Ba (9e), et la bande à Kenji égalise grâce à Mons (23e). Le même Pape s’offre le deuxième but au retour des vestiaires (59e). Boutaïb égalise encore à la 82e minute avant le but de la victoire, signé Boli (90e+1). FC Pau occupe après la 12e journée de la Ligue 2, la 7e place (18 points) et affrontera samedi Saint-Etienne.