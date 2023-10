TENNIS – Cinq jours de compétitions intenses au COT d’Ilafy

La Fédération malgache de tennis (Fmt) poursuit son rythme de croisière dans l’organisation d’un championnat national qui offre la possibilité aux jeunes raquettes malgaches de s’affirmer sur la scène locale. Du 30 octobre au 3 novembre, le club olympique de Tananarive (COT) d’Ilafy héberge le championnat national de la catégorie junior et comprenant les tranches d’âge U12, U14, U16 et U18.

Soixante-trois jeunes raquettes dont vingt-six (treize filles et treize garçons) dans la catégorie U12, onze (sept garçons et quatre filles) dans la catégorie U14, seize (cinq filles, onze garçons) dans la catégorie U16 et dix (six garçons et quatre filles) dans la catégorie U18 seront en lice.

Des compétitions très intenses et des bras de fer sont très attendus dans trois catégories. Chez les U14 garçons, Jesse Napoke d’Atsimo-Andrefana, grâce à son expérience internationale, se distingue de ses six adversaires, dont Mathis Ose Andrew d’Atsinanana, et Manoa Sandy Rabarijaona peut créer la surprise. Chez les filles, le duel entre Imana Aina Harisoa Randrianasolo et Soraya Hanasoa Ratovelomanana promet des étincelles.

Dans la catégorie U16 filles, Iriela Rajaobelina (wild card) part largement favorite devant ses quatre adversaires. Chez les garçons U18, Tefy Ranja Rabarijaona a montré quelque chose de positif durant les deux circuits ITF junior, organisés sur les mêmes lieux il y a quinze jours. Il partira largement favori devant ses cinq adversaires directs. Chez les filles, sur les quatre en lice, Elisoa Andriantefihasina et Ravaka Ramanantoanina, toutes les deux issues d’Analamanga, ont le plus de chance de s’adjuger le titre national.