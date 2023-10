SANTÉ – 60% des accouchements ont lieu à domicile

L’accouchement est une période importante de la vie. Cependant, beaucoup de femmes choisissent d’accoucher à domicile.

« En 2021, 60 % des accouchements ont eu lieu à domicile ou auprès des sages-femmes dans les quartiers », selon le dernier chiffre rapporté par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Un chiffre qui s’explique par le coût d’hospitalisation inaccessible pour certains, ainsi que la réduction des charges pour les familles. Une autre raison est que les risques sont multiples pour ce choix vital, autant pour la mère que pour l’enfant.

« Je n’ai pas du tout les moyens pour payer les frais dans les hôpitaux. De plus, le père de mon bébé a refusé de reconnaître ses devoirs», explique Maria Andotsiferana, une habitante d’Ivandry. La plupart des cas concernent plus particulièrement cette raison partagée par plusieurs femmes. Ne pas pouvoir assumer seule est toujours le fondement de ce problème. « Le prix n’est pas vraiment cher, mais nous devons mettre un tarif pour chaque patiente. Cela commence à 60 000 ariary ,selon la complication », explique une sage-femme à Ambohimangakely, hier.

Difficultés des sages-Femmes

Plusieurs de ses clientes sont des femmes des bas quartiers ou qui vivent seules et dont les familles n’ont pas le moyen. Des personnes qui ont recours à ces personnels de la santé pour éviter de payer un gros prix qui pourrait aller jusqu’à 700 000 ariary.

Le sous-effectif, le manque de matériels, ainsi que les patientes inconscientes, sont des lourds problèmes auxquels font face les sages-femmes à Madagascar. Cela se passe surtout pour de celles qui travaillent à domicile.

« Madagascar ne dispose actuellement que d’une sage-femme qualifiée pour 7 000 patientes, soit moins de la moitié de la proportion minimale recommandée par l’OMS », informe l’UNFPA dans son rapport. Ce chiffre met en péril la sécurité des jeunes mères et des femmes enceintes.

« Nous manquons de moyens puisque c’est toujours cher et nous ne pouvons pas sauver ceux qui présentent de graves complications. Et ce qui rend le problème encore plus grave, c’est la négligence de la mère durant la grossesse», continue la sage-femme dans son explication. Des mères ne comprennent pas et n’appliquent pas les conseils et suggestions des médecins durant la grossesse. Cette négligence provoque parfois la plus grosse complication de cette activité. « Ce que je rencontre souvent, c’est des jumeaux ou un enfant en position assise, car il y a encore très peu de mères qui font activement le contrôle quand elles sont enceintes », ajoute la sage-femme. Pour une grossesse normale, la mère devrait suivre les précautions des médecins. Comme la prise de fer tout le long de la grossesse pour éviter l’hémorragie et aussi le contrôle régulier de la santé du bébé ainsi que de la mère.