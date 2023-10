Record historique

Hier, Lionel Messi a remporté son 8e Ballon d’Or, établissant un record et surpassant Cristiano Ronaldo. Sa contribution à la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 a été déterminante. Il a dominé la saison 2022-23 avec 7 buts et 3 passes décisives. Le podium voit Erling Haaland et Kylian Mbappé, avec Manchester City en tête. Victor Osimhen, classé 8e, est le premier Africain à atteindre ce rang. Aitana Bonmati a reçu le Ballon d’Or féminin. D’autres distinctions ont été remises, clôturant cette 67e cérémonie du Ballon d’Or.