POLLUTION DE L’AIR – Les personnes sensibles contraintes de prendre des précautions

La pollution de l’air dans la ville d’Antananarivo reste malsaine. Les personnes sensibles sont soumises à de grandes problématiques par cette réalité. Les crises d’asthme et d’allergie augmentent tellement que les victimes sont contraintes de prendre des mesures complexes pour combattre les effets de cette pollution, tels que le port masque même en cette saison chaude, ou le fait de rester à la maison pour s’assurer d’être protégé contre des maladies différentes. On qualifie de personnes sensibles celles qui sont atteintes de problèmes respiratoires, qui ont des problèmes cardiaques ou des maladies chroniques comme le diabète, les femmes enceintes, les bébés et les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les personnes âgées.

Météo Madagascar explique que la pollution de l’air est réduite par la pluie qui est tombée depuis déjà près de deux semaines. Mais même avec cette réduction, les médecins recommandent aux personnes sensibles de se protéger. « Vous devez consulter un médecin rapidement si vous présentez un des symptômes comme une sensation de serrement ou d’oppression à la poitrine, d’une douleur ressentie lors d’une profonde respiration, ou une difficulté à respirer sans avoir fait d’effort physique», explique un médecin d’une clinique d’Anosibe. Sortir de la maison est un besoin, mais se protéger est de mise, comme porter un chapeau, un masque ainsi que tous les matériels pour se protéger des risques.