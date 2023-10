MADAGASCAR AIRLINES – Un plan de relance dans l’air

Peut-être une issue pour la compagnie Madagascar Airlines qui exploite les actifs de Air Madagascar depuis quelque temps. Son Directeur général, Thierry Bailleul, aurait confié au magazine Jeune Afrique avoir «bouclé son plan de développement pour la compagnie». Un plan de relance pour propulser Madagascar Airlines vers un meilleur niveau, à l’heure où cette relance s’avère être nécessaire pour suivre de près le développement du transport aérien à Madagascar. Pour le moment, aucun détail n’a filtré sur ce fameux plan de relance, il s’agit toutefois, d’une décision qui devrait prendre du temps, surtout que le pays devrait maintenant entamer les élections d’ici la deuxième semaine du mois de novembre et, éventuellement le second tour à la mi-décembre.

À en croire une entrevue retranscrite par le média africain, le numéro UN de Madagascar Airlines aurait indiqué espérer l’approbation de son plan de développement pour la compagnie, avant la fin de cette année. «Si l’on veut lancer des augmentations des vols long-courrier pour l’été prochain, il faut s’y prendre avant la fin décembre, sinon le rétro planning sera trop juste», estime Thierry Bailleul.

Effectivement, ce sont les vols domestiques et régionaux qui tiennent une grande part de la desserte aérienne à Madagascar, si l’on se fie aux rapports sur l’évolution du trafic aérien à Madagascar. Dès lors, on peut entrevoir ne serait-ce qu’une partie du plan de développement, celui du trafic aérien international. Une décision qui cadre avec les aspirations de la politique de développement du tourisme, qui veut justement happer le maximum de touristes possible.