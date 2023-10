LOGOS HOPE – Un ancien ferry reconverti dans le transport de nourriture spirituelle

Ce n’est pas un paquebot de touristes, mais c’est la plus grande librairie flottante du monde qui transporte des livres de plus de 5 000 titres. À l’origine, il a été construit comme car-ferry pour passagers et le navire suivait les routes du Nord de l’Atlantique.

Après avoir subi une rénovation complète pour le transformer en navire, le « Logos Hope » propriété de Good Books for All (GBA), est entré en service actif en février 2009. Son premier nom était Gustav Vasa. L’espace supplémentaire donne aux visiteurs la possibilité de choisir parmi un large éventail d’activités et permet à de nombreux membres de l’équipage de siéger à bord.

Le Logos Hope, le navire le plus grand et le mieux approvisionné, transporte un demi-million de livres sur un large éventail de sujets. Les éditeurs du monde entier sont généreux en lui fournissant une gamme fantastique de livres invendus. Ceci lui permet d’offrir son stock aux personnes des régions les moins aisées du monde, à une fraction du prix d’achat d’origine Logos Hope, qui a exprimé sa volonté de rester ancrée dans le port d’Antsiranana pendant une quinzaine de jours, plus précisément du 27 octobre au 12 novembre. C’est une foire aux livres vivante, sur un navire de 132,5 m de long, comprenant neuf étages. Elle est servie par trois cents bénévoles qui représentent soixante-cinq nationalités. Ce message de connaissances voyage dans le monde entier depuis les années 1970, et a accueilli et transporté environ 45 millions de visiteurs.

Espoir et amour

La passerelle mobile grince sous chaque pas. Deux jeunes hôtesses à l’accueil souhaitent la bienvenue à chaque visiteur avec un large sourire. Elles lui indiquent de tourner à droite. Les planches en bois mènent vers deux grandes portes. Des dizaines d’étagères sont remplies de livres neufs. Ils peuvent être achetés à un prix adapté au pays où le bateau fait escale.

Une affiche collée au mur indique 100 units = 10 000 ariary . Le prix d’un livre dépend du nombre d’unités mentionné sur l’étiquette. Les marchandises qui existent à l’intérieur de la librairie, varient de 25 à 1200 units. La plupart des ouvrages sont notamment en anglais.

À l’intérieur du navire se trouvent un équipage international et une équipe de bénévoles qui y vivent et y travaillent. Les uns voyagent seuls, d’autres sont en famille. Il y a aussi un café international où l’on peut manger et lire des livres. Le navire dispose également de son propre cuisinier qui prépare plus de mille repas par jour.

Selon les explications, le premier critère pour devenir membre est d’être chrétien et d’accepter Jésus Christ comme son sauveur personnel… Il faut aussi avoir terminé ses études et avoir un diplôme lié au département dans lequel il souhaite travailler, mais il existe aussi des départements qui n’exigent pas de diplôme… La compétence en anglais est également un critère requis.

Lors des arrêts, les équipes se rendent dans les environs pour apporter aide et soins à la communauté. Dans chaque port, l’équipage du navire s’associe à des organisations locales pour apporter de l’espoir et offrir de l’amour aux gens, quelles que soient leurs circonstances, leur culture ou leurs origines.