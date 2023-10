Lapoussin buteur face à KVC Westerlo

En déplacement, le milieu gauche Loïc Lapoussin marque le premier but du RU Saint-Gilloise, dimanche, face à KVC Westerlo au stade Het Kuipje. Après la victoire (2-1) contre Lask jeudi, comptant pour la 3e journée de la Ligue Europa, le club de Lapoussin s’est imposé 3 à 1 à l’issue du match de la 12e journée de la Jupiler Pro League. Erdon Daci marque l’unique but de Westerlo (11e). L’international malgache égalise à la 33e minute et les deux autres buts ont été inscrits à la deuxième période. Leader du championnat, Rusg jouera mercredi contre RFC Meux les 16e de finale de la Coupe Cofidis, la Coupe de Belgique.