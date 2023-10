La bande à Rayan s’incline devant USL de Dunkerque

Les Auxerrois encaissent leur deuxième défaite après six victoires et quatre nuls. À domicile, la bande à Rayan Raveloson s’est inclinée 0 à 1 devant l’USL de Dunkerque, samedi au stade Abbé-Deschamps. La rencontre compte pour la 12e journée de la Ligue 2. L’unique but de la victoire de l’USL de Dunkerque a été l’œuvre de Rémy Boissier dans le temps additionnel (90e+6). L’AJA conserve toujours la 3e place avec 22 unités au compteur.