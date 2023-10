GUERRE ENTRE ISRAËL ET LE HAMAS – Madagascar vote en faveur d’une trêve

Avec les affrontements journalières entre les forces armées israéliennes et les guerriers palestiniens du Hamas, Madagascar fait partie des 120 pays membres de l’organisation des Nations unies qui ont voté une trêve immédiate et humanitaire. Cette proposition de résolution est initiée par la Jordanie et 190 pays ont pu passer au vote. Néanmoins, cela n’a pas eu l’effet escompté et les affrontements ne s’arrêtent toujours pas. Des milliers de pertes humaines sont déplorées depuis le début du conflit. La guerre a débuté mi-octobre avec une attaque surprise et foudroyante du Hamas contre Israël. Ce qui a eu pour conséquence une réponse brutale de l’État hébreux. Le soir même de l’attaque du Hamas, Benjamin Netanyahu, Premier ministre israelien, a annoncé que la réplique sera sans précédent puisque l’attaque soudaine des extrémistes palestiniens ont réellement surpris Israël, qui est pourtant réputé pour avoir l’une des armées les plus sophistiquées de la planète.