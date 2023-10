CONQUÊTE D’UN SECOND MANDAT – Andry Rajoelina se veut confiant

“Nous allons inaugurer nos réalisations”. C’est ce que le candidat Andry Rajoelina a scandé à Farafangana, hier. Après une tournée dans le Sud durant le week-end, c’est dans la région Atsimo-Atsinanana et Fitovinany que le porte-étendard des Oranges a démarré la semaine.

En campagne à Vangaindrano, Farafangana et Manakara, hier, le candidat numéro 3 a affiché sa confiance. Une confiance en sa réélection pour un second mandat. Il table sur les réalisations durant son premier quinquennat, particulièrement les projets d’infrastructure. Parmi ses arguments de campagne, il note aussi le soutien aux citoyens vulnérables. Conséquence de la crise climatique et de la crise sanitaire, les habitants des localités rurales de la partie Sud-est du pays se sont retrouvés dans une situation d’extrême précarité.

Les personnes venues assister aux meetings de campagne du candidat Rajoelina soulignent justement les réalisations de son administration en matière de projet d’infrastructure. Ecole, hôpitaux, Centres de santé de base (CSB), réhabilitation d’infrastructures routières comme la route reliant Vohipeno et Farafangana, ou encore le pont de Manakara. Les aides sociales dont ont bénéficié plus de dix mille ménages, sinistrés suite au passage des cyclones au début de l’année 2022 ont aussi été rappelés par les habitants de cette partie du pays.

Andry Rajoelina reconnaît qu’à cause des aléas sanitaires et climatiques, son mandat a été chamboulé. Il garantit, cependant, qu’il mènera à terme les actions de développement sur lesquelles il s’est engagé. Il mènera aussi à terme les projets d’infrastructures en cours, comme la construction de parcs solaires. Le matériel y afférent serait déjà à bord d’un bateau pour Madagascar. À l’unisson, lui et les citoyens qu’il a rencontrés, hier, ont scandé, “certains en sont encore au stade des promesses, tandis que nous, nous avons déjà travaillé et allons continuer à travailler. Nous allons inaugurer ce que nos réalisations”.