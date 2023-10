COMMERCE EXTÉRIEUR – La suite de l’AGOA en discussion

Le 20 ème forum AGOA se tiendra en Afrique du Sud à partir de jeudi. La reconduction de cet accord préférentiel sera à l’ordre du jour.

Dans une logique de continuité. C’est l’heure de parler du marché extérieur et commerce avec les États-Unis pour les pays de l’Afrique subsaharienne mais aussi et surtout pour Madagascar. En effet, la Grande île participera au 20ème forum sur l’African Growth Opportunity Act (Agoa) qui se tiendra en Afrique du Sud, à Johannesburg. Une rencontre multilatérale entre les pays éligibles à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique et les États-Unis.

Cette année, les discussions vont s’articuler sur les moyens de « renforcer les investissements et les échanges entre les pays de l’Afrique subsaharienne et les Etats-Unis », comme l’avait indiqué la sous-secrétaire d’État américaine adjointe du bureau des affaires africaines, Joy Basu, au cours d’un point de presse en ligne la semaine dernière. Le pays arc-en ciel abritera ainsi les délégations de plusieurs pays de la partie subsaharienne du continent le temps de trois journées, du 2 au 4 Novembre.

Côté américain, il s’agit d’un sondage, un moyen de voir ce que les pays africains pensent de l’Agoa en termes de rentabilité et de partenariat économique. Il va sans dire que la reconduction et l’extension de cet accord préférentiel qu’est l’Agoa seront forcément abordées, comme l’a indiqué le fonctionnaire américain dans son entrevue. « Je pense que la question qui sera au cœur des discussions lors de ce forum à Johannesburg sera comment allons –nous développer ce programme », confie-t-elle.

Une aubaine

Notons que l’accord actuel de l’AGOA prendra fin en 2025. Madagascar à travers le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a, d’ailleurs, déjà participé à plusieurs reprises à des discussions de haut niveau pour plaider en faveur de la poursuite de l’Agoa, notamment pour la Grande île.

L’Agoa est le marché faisant office de premier portail d’entrée des produits africains aux États-Unis. Madagascar de son côté a également mobilisé les opérateurs et acteurs économiques des secteurs privé et public, de la société civile et des organisations du monde du travail, pour y faire porter ses points de vue mais aussi ses visions d’ensemble sur une éventuelle reconduction de l’Agoa.

La Grande île pourrait en effet profiter de cette ouverture pour davantage développer les échanges commerciaux vers les États-Unis, car, dans un contexte où les Américains sont favorables à un projet d’extension de cet accord préférentiel jusqu’en 2045, les produits malgaches disposent peut-être d’une carte à jouer.

Une manne à ne pas laisser, surtout pour une industrie textile spéciale qui se place à la troisième place des exportations vers le marché Agoa, créant ainsi des milliers d’emplois mais aussi générant des revenus juteux pour la bourse de l’État qui voit son Commerce extérieur s’étendre à un marché prometteur et très diversifié. Les échanges entre la Grande île et le pays de l’Oncle Sam ont en effet frôlé la barre de milliard de dollars l’année précédente.

Les marchés sud-africain et américain restent de grands pourvoyeurs d’opportunités vers lesquels orienter le développement du Commerce extérieur de Madagascar, surtout que le pays s’est activé à mettre sur pied ces dernières années tout un cadre dans lequel les investissements sont encouragés. L’on avait également déjà envisagé de diversifier les produits d’exportation vers ce marché, ce qui pourrait jouer en faveur de Madagascar si cet accord préférentiel est reconduit prochainement.