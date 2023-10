Collectif des candidats : Les mêmes idées fixes

Au lieu d’animer et d’enrichir le débat électoral avec des idées constructives et innovantes, les onze candidats l’ont obscurci et appauvri avec leurs discours haineux et discriminatoires. Leurs doléances ne reposent sur aucun élément tangible.

D’une part, aucun décret n’a entériné la prétendue perte de nationalité malgache de Andry Rajoelina. Le forcing pour obtenir l’inéligibilité de celui-ci est absurde.

D’autre part, le collectif des candidats n’a jamais prouvé l’impartialité de la HCC et de la CENI. Ces organes sont parfaitement indépendants.

D’autre part encore, l’accord politique réclamé ne repose sur aucun élément factuel ni aucune base juridique. Personne ne peut obliger Andry Rajoelina a signé une convention qui va à l’encontre de la Constitution.

Tous ces points ont été cent fois ressassés mais le collectif des candidats revient sans cesse à la charge avec les mêmes idées fixes. On pense ici à cette citation de Jacques Prévert : « Il suivait son idée. C’était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer ».