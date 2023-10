CHAUFFEUR IVRE – Un bus rempli d’enfants se renverse à Ankazobe

Un chauffeur sous l’empire de l’alcool était à deux doigts de livrer ses passagers à la mort, hier après-midi, sur la route nationale 4, à Ankazobe.

Il se trouvait au volant d’une Mercedes Sprinter, un taxi-brousse reliant le chef-lieu du district et Manazary. Selon la gendarmerie venue constater le drame, il a apparemment raté un virage. « Il n’aurait pas roulé trop vite, sinon les conséquences auraient été irréparables. Des pertes en vie humaine auraient pu être déplorées », raconte un gendarme.

À la suite d’une embardée, le conducteur a perdu le contrôle des pédales et de la direction. Le véhicule s’est affalé et couché sur le flanc gauche. Il s’est immobilisé à travers la chaussée après avoir glissé sur quelques mètres. Il a laissé de longues traces de frottement sur l’asphalte. Les vitres ont volé en éclats.

La majorité des occupants du taxi-brousse étaient des enfants. D’après les gendarmes, le bilan s’est heureusement limité à sept blessés légers, dont trois enfants. Ils ont tous pu sortir de l’hôpital après les soins que nécessitaient leur état. Le chauffeur a été retenu en garde à vue par la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.