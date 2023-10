ART – Hery Artist fascine en ventriloque magicien

Hery Ny Aina Onja Razafindraibe dit Hery Artist s’est fait un nom sur les réseaux sociaux en utilisant la ventriloquie depuis 2020. Il excelle également en tant que magicien et humoriste.

À l’âge de 25 ans, Hery Ny Aina Onja Razafindraibe se plonge dans l’univers fascinant de la ventriloquie en 2020. Alors que ce domaine artistique demeure relativement méconnu à Madagascar, Hery Artist se distingue parmi les artistes qui introduisent cet art dans le pays.

La ventriloquie, un art qui donne la parole à un personnage, souvent une marionnette, tout en restant immobile et en apparence silencieux, crée l’illusion que la voix provienne d’une source extérieure. Dans cette discipline unique, le ventriloque utilise principalement ses cordes vocales pour dialoguer avec sa ou ses marionnette (s). « Les ventriloques sont les seuls artistes qui peuvent avoir une dispute avec eux-mêmes et être applaudis pour leur talent en même temps. Mon objectif est de faire connaître cet art partout à Madagascar, que ce soit à travers les réseaux sociaux, des animations, des ateliers, des spectacles ou des interviews. La ventriloquie est désormais ma principale activité qui me permet de subvenir à mes besoins, mais cela ne m’empêche pas d’explorer d’autres horizons », partage Hery Ny Aina Onja Razafindraibe, ventriloque.

Potentiel artistique

Le chemin artistique d’Hery Artist est aussi marqué par son apprentissage autodidacte de la magie en 2019, ce qui l’a motivé à chercher un moyen de se distinguer davantage en explorant la ventriloquie.

« Je suis un artiste multidisciplinaire, car j’ai combiné la magie et la ventriloquie, parfois même en utilisant plusieurs marionnettes simultanément. Je suis un autodidacte, mais c’est par une pratique quotidienne, semblable à l’apprentissage du vélo, que j’ai pu maîtriser la magie et la ventriloquie. En outre, je suis également un ventriloque humoriste, et j’intègre l’humour dans ma ventriloquie », explique-t-il.

Parmi les personnages qui ont acquis une notoriété, on compte Doda, une marionnette utilisée par Hery Ny Aina Onja Razafindraibe pour aborder divers sujets. Bien que la ventriloquie soit encore peu répandue à Madagascar, Hery Artist est convaincu de son potentiel artistique et de son développement futur. Cet art unique trouve en lui un fervent ambassadeur qui œuvre pour le faire rayonner dans le pays.