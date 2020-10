Soavinandriana – Un quinquagénaire viole sa propre fille

Un père incestueux a été arrêté par la police de Soavinandriana et traduit au parquet, hier. Il a mis enceinte sa propre fille de 16 ans et l’a fait avorter.

Une affaire sordide à Ampa­tsaharana. Un père de famille âgé de 58 ans a été présenté au procureur, à Soavinandriana, hier. Il est incriminé pour attouchements suivis d’agression sexuelle sur sa propre fille de 16 ans.

Le crime a été perpétré pendant que la mère de l’enfant était absente. Cardiaque et elle serait allée se soigner à Antsirabe. Son mari incestueux en a alors profité pour abuser sexuellement de leur fille.

Salaces

Le premier rapport sexuel a eu lieu au mois de juillet. « La fille dormait avec son père. Elle avait posé sa tête sur son bras. C’était là que le quinquagénaire avait eu l’idée de la caresser, d’enlever ses vêtements et de la violer », selon les informations judiciaires.

Le pédophile a répété ses actes obscènes trois fois avant que la rumeur n’arrive aux oreilles de tous les habitants du village. Sa femme s’en est finalement rendue compte et a décidé de se séparer de lui. De son côté, leur enfant ne savait plus à quel saint se vouer. Parfois, elle compatit au chagrin de son père à cause de la rupture. Ce dernier l’avait également menacée, et du coup, elle préféra ne parler à personne ses mésaventures. Elle était obligée de se plier à ses désirs salaces.

« La fille a eu ses dernières règles en août. Pour cette raison, son père et elle se sont dépêchés au centre hospitalier de base niveau II (CSB II). L’on sait qu’elle est enceinte. Cette nouvelle a donné du tracas au quinquagénaire », raconte la police.

« Le pervers tenta tout pour trouver une solution. Il avait amené sa fille chez un guérisseur pour la faire avorter. Après cette action irréversible, l’enfant tomba malade. Elle fut hospitalisée pendant trois jours où elle se confia au corps médical », explique une source avisée des faits.

Une commission protectrice des droits de la femme a aidé l’équipe médicale et encouragé la victime à dénoncer ce cas de viol auprès du commissariat de police locale.

L’auteur du crime s’est fait arrêter. La police l’a immédiatement mis en examen, avant-hier, où il a tout avoué.

Tout cet imbroglio aurait encore aggravé la maladie de la mère de la fille, à en croire les témoignages d’un proche.