Ressources stratégiques – British Petroleum se met au vert

Transition énergétique. C’est en ce sens que British Petroleum annonce investir dans les énergies renouvelables tout en baissant sa production d’hydrocarbure progressivement. « C’est une politique que nous adoptons au niveau mondial. Désormais BP se tourne vers l’énergie verte. Une réorientation stratégique qui se quantifie à près de 80% de son portefeuille mondial » explique Romy Andrianarisoa, responsable pays chez British Petroleum.

Ainsi, malgré les études et investissements engagés dans les phases d’exploration et des projets d’exploitation de quatre blocs pétroliers offshore du territoire malgache, le major britannique opte pour un revirement radical. Une décision qui a été accompagnée par la restitution de ses blocs pétroliers à l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques. Il s’agit d’un tournant majeur pour British Petroleum, qui était jusqu’à présent moins ambitieux que Shell et Total dans ce domaine.

Ses investissements annuels dans les renouvelables atteignaient à peine un demi-milliard jusqu’à l’an dernier, contre un à deux milliards pour le pétrolier français. Le major britannique prend maintenant une longueur d’avance en commençant à tracer une nouvelle feuille de route pour la décennie qui s’ouvre.