Patrimoine – Le Rovan’Antananarivo renaît de ses cendres

Vingt-cinq ans après avoir été ravagé par les flammes, le Rovan’Antananarivo réhabilité, sera dévoilé au public. La cérémonie d’inauguration est prévue, vendredi.

Le 6 novembre. La portée symbolique de la date est ici, pleinement assumée. Vingt-cinq ans, jour pour jour, après la soirée fatidique du 6 novembre 1995, où il a été consumé par le feu, une nouvelle page s’ouvrira sur l’histoire du Rovan’Antananarivo.

Ce 6 novembre, soit vendredi, une cérémonie d’État se tiendra sur le parvis du palais de Manjakamiadana. Ce sera l’inauguration officielle de la réhabilitation du Rovan’Antananarivo. L’infor­- mation est confirmée par Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture. « La date du 6 novembre a été choisie justement, pour sa portée symbolique », affirme sans ambages la porte-parole du gouvernement, contactée hier.

La reprise des travaux de réhabilitation du Rovan’Antananarivo a été annoncée par Andry Rajoelina, président de la République, le 27 janvier 2019, lors d’un culte dans l’église du Rova. Symbole de la souveraineté nationale, le Chef de l’État a alors, déclaré que le chantier sera terminé pour la célébration du 60e anniversaire du retour à l’indépendance.

Le lancement officiel des travaux a été donné le 11 avril 2019. Des contretemps ont, visiblement, fait que l’inauguration du site n’a pas pu se faire avant le 26 juin, comme annoncé au départ. Seulement, à l’instar du 14 octobre, anniversaire de la République, l’État a choisi une autre date symbolique, pour inscrire dans l’histoire, la réhabilitation du Rovan’Antananarivo.

Tourisme

Durant la conversation téléphonique d’hier, la ministre Rakotondrazafy Andria­tongarivo a indiqué que la cérémonie d’inauguration ne concernera pas seulement le palais de Manjakamiadana. « Ce sera pour l’ensemble du site », assure-t-elle. Y compris le Colisée donc. La construction de cette nouvelle bâtisse sur l’ancien « Kianja Masoandro », derrière le palais, a scandalisé une partie de l’opinion publique.

Plusieurs estiment que le Colisée « dénature », la valeur historique et culturelle du Rova, mais aussi, qu’il détonne fortement avec l’harmonie architecturale du site. Ce que réfute fermement la porte-parole du gouvernement. Elle atteste que la nouvelle bâtisse entièrement terminée « respecte les codes architecturaux au sein du Rovan’Antananarivo ».

À s’en tenir aux explications du président de la République, lors d’une émission spéciale diffusée d’Iavoloha, le 1er juin, le Colisée servira à booster l’attrait touristique du Rova. Des événements culturels et historiques y seraient organisés. La technologie devra, également, être mise à contribution pour attirer le plus possible les visiteurs. L’objectif affirmé est de trois-cents mille visiteurs par an. Une manne touristique dont devrait, également, profiter la ville d’Antananarivo.

Au-delà des débats autour de certains choix faits sur le chantier, le bouclage de la réhabilitation du Rova est un tour de force à prendre en compte. La ministre de la Communication et de la culture n’a pas souhaité donner de détail sur le visage réhabilité du site. « Il n’y aura plus de surprise durant l’inauguration si je vous le dis maintenant », rétorque-t-elle. Il faudra attendre vendredi donc, pour savoir de quoi aura l’air le Rovan’Antanana­rivo qui, tel un phœnix renaîtra de ses cendres.