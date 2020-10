Il ne se passe pas un jour sans qu’un scandale social ne soit rapporté dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous avons l’impression que le nombre de viols, d’incestes, de violences sexuelles, de décès suite à des abus sexuels, de suicides augmente de jour en jour. Une simple impression ou est-ce que la société malgache est-elle réellement en pleine décadence?

Répondre par la négative autant que par la positive serait hasardeux. En effet, il est fort possible que les cas se multiplient, que l’impunité criante des auteurs de ces crimes invite d’autres à la perversion. Par contre, il est aussi fort probable qu’il a toujours été ainsi voire pire durant les années d’antan durant lesquelles le mutisme collectif contemporain a pris racine. Alors, pourquoi en parle-t-on plus notamment depuis début 2020?

Un reportage d’une radio en ligne rapporte un présumé viol perpétré par un haut commis de l’État. Un fait qui semblerait « banal » par rapport à la gravité de l’acte et ses potentiels impacts. Seulement, cette réalité ne surprend plus personne. Des pratiques qui ont fait de nombreuses victimes féminines et masculines, ayant été réduites au silence par peur de repré­sailles, par impuissance face à une justice payante et achetable. Cette semaine encore les journaux ont rapporté les issues malheureuses de l’histoire de la petite fille qui a été violée à Ivato. Les présumés auteurs du viol ont bel et bien été relaxés laissant la famille dans un total désarroi.

La honte doit changer de camp. Les paroles se libèrent petit à petit. Des proies ne veulent plus se taire et décident que ce n’est plus à eux d’avoir peur. Les médias semblent emboîter le pas et essaient de lever le tabou en relayant des témoignages. De nombreuses investigations voient le jour et les plaidoyers se multiplient.

Quoique difficile, nous sommes actuellement dans un changement de paradigme. 2020 est un tournant pour un renouvellement de l’ordre social qui a été tant dominé depuis plusieurs décennies par un système patriarcal sans conteste. Certains principes imposés par les religions, notamment la religion chrétienne qui a fait des ravages au sein d’une société fondamentalement matriarcale, n’ont pas arrangé les choses. De nombreuses personnes invoquent la tradition, la chrétienté comme bon leur semble pour se réfugier dans les « demi-vérités » sans fondement. On use et abuse du « au nom des ancêtres » comme du « au nom du Christ » pour aller lyncher ceux qui sont différents sans pour autant oser ne serait ce que dénoncer et juger les criminels.

La honte doit changer de camp. Pardonner les violeurs, les incestueux était visiblement plus acceptable que de soutenir les violé(e)s. Ce ne sera plus le cas pour bien longtemps. Une étape est en train de se passer certes dans la douleur mais elle se passe. Les mœurs changent et la jeunesse se prend en main. Une révolution culturelle est en train de naître et elle prendra de l’ampleur.