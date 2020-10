Diana – L’USAID en visite dans le Nord

L’USAID a effectué une descente dans le Nord pour voir de près la réalité dans la région. Un agenda chargé pour la délégation, conduite par la nouvelle directrice Sophia Brewer.

biais de l’USAID ou U.S Agency for International Development, a montré que la relation entre les deux pays Madagascar-États-Unis est au beau fixe. Par les actions humanitaires, le pays d’Oncle Sam continue sa volonté à ne pas perdre la région septentrionale de la Grande île. La présence d’une délégation forte conduite par la nouvelle Directrice de la santé Sophia Brewer dans la région pendant quatre jours en témoigne.

Pour les visiteurs, cette visite a eu pour objectif de constater de visu la réalité sur terrain. Tout a débuté par la première rencontre avec le Gouverneur Daodo Arona Marisiky pendant laquelle un aperçu de la situation sanitaire dans la région DIANA, des progrès ainsi que des défis et perspectives ont été présentés.

Car la région DIANA a bénéficié des différents projets sociaux, financés par l’organisation et mis en œuvre par les différents programmes comme « Mahefa Miaraka»,Access, PSI, Impact, Impact Malaria, la délégation, accompagnée des autorités régionales, a fait une série de descentes dans les zones d’intervention de l’USAID dans le Nord.

Cibles

Cette fois, les districts d’Antsiranana-I et II ont été les cibles, même si les programmes ont déjà touché les soixante-six communes qui existent dans la région. A noter que l’agenda des visiteurs est très chargé pendant trois jours de descente sur terrain.

A Sadjoavato, une commune rurale du district d’Antsiranana-II, située à 52km de la capitale du Nord, Sophia Brewer et sa suite ont visité le centre d’approvisionnement des produits de santé. Il s’agit d’une collaboration entre le PSI impact et Mahefa Miaraka sur la disponibilité des produits aux communautés. L’on sait que Tomboanosy Rasoa, responsable de ce centre, collabore avec dix agents communautaires issus de trois fokontany de la commune Sadjoavato et celle d’Antsakoabe.

Puis, la descente s’est poursuivie dans la commune rurale d’Antsakoabe où le « TOBY » des Agents Communautaires a été inauguré. Le séjour de la délégation USAID dans la région s’achève par des passages au Parc PSI dans le quartier Scama, au PhaGCom, PhaGeDis au Centre de Santé de Base de Tanambao ainsi que la visite du CSB d’Anamakia.

A travers ces descentes, l’USAID appuie la mise en œuvre de la santé communautaire à travers les différents programmes qui ont fortement soutenu l’opérationnalisation des Agents communautaires dans tous les Fokontany. Ces derniers ont bénéficié d’un renforcement de capacités en matière de sensibilisation, prise en charge, surveillance et de référence vers le centre de santé de base. « Les États Unis continuent à apporter une aide au développement de la région dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire. Tout en espérant qu’une aide capitale dans le secteur de la santé publique et de la sécurité alimentaire touche la vie de tous les Malgaches dans le pays » affirme Sophia Brewer.