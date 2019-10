Football – Coupe de la CAF : Déplacement périlleux pour les Fosa

Le voyage au Maroc risque d’user sérieusement les organismes des Majungais, qui sont partis hier. Les éléments de Fosa Juniors ont d’abord rallié Marseille, dans le Sud de la France (départ à 12h50 et arrivée à 20h50).

Ils sont restés toute la nuit dans la cité Phocéenne. Leur avion pour Casablanca est prévu ce jeudi (départ à 11h50 et arrivée à 14h). Ils devront prendre un troisième vol pour rallier Oujda-Angads, dans l’Est du pays (départ à 17h et arrivée à 18h10). Et au final, ils rallieront Berkane par voie terrestre.

Un trajet en bus de trois quart d’heure vers la ville où ils affronteront la Renaissance Sportive, dimanche soir à 19h (21h heure malgache).

Au total donc, le déplacement s’étale sur une trentaine d’heures, escales comprises. « Ça s’annonce éprouvant effectivement. On devra bien se reposer une fois arrivé là-bas, afin de retrouver toute notre fraîcheur le moment venu », annonce-t-on auprès du champion de Madagascar.

Vainqueur par deux buts à zéro de la RS Berkane, dimanche dernier au complexe sportif de Vontovorona, Fosa Juniors aborde ce match retour en position de force. Avec deux longueurs d’avan­ce, le club majungais peut sérieusement entrevoir la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Mais il faudra finir le travail au retour.

Pour préparer au mieux cette deuxième confrontation avec les Marocains, le coach Titi Rasoanaivo a planifié deux séances d’entrainements sur place. La première est prévue sur un terrain situé à côté de leur hôtel, ce vendredi.

Quant à la seconde, elle se tiendra le lendemain sur le terrain qui abritera la rencontre face au RS Berkane, en l’occurrence le stade municipal de Berkane.