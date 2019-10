Fête – « Halloween », entre festivité macabre, taquinerie et deuil

Un événement que renient activement les plus puritains d’entre nous, mais qui réjouit ceux qui se disent agnostiques et fêtards. L’Halloween s’affirme ponctuellement, depuis des années, dans le divertissement des Malgaches.

Incontournable, elle ne l’est pas encore. Par contre, elle ne cesse de gagner en intérêt auprès des Malgaches à travers le folklore et l’esprit festif qui l’entourent. Il s’agit de l’Halloween, une fête dont la seule évocation suscite de larges débats au sein de la communauté pieuse majoritaire. Mais elle évoque aussi enchantement, déguisement et taquinerie pour beaucoup.

Puisant ses origines dans la culture celte, Halloween ou « La veille de tous les saints » comme elle se fait communément appelée, en référence au fait qu’elle se célèbre le 31 octobre, à la veille du 1er novembre où l’on marque la fête de la Toussaint, continue à diviser. Dans la société malgache actuelle, même si elle peine à convaincre par son aspect macabre, voire satanique pour certains, l’Halloween gagne en renommée auprès d’une jeune génération plus libérale. On lui doit ainsi de plus en plus d’événements ou soirées à thème, durant lesquelles on laisse la part belle à un amusement et un délassement communs, où l’on peut totalement se lâcher sans pour autant vraiment crier à la débauche.

En général, l’Halloween à Madagascar s’illustre surtout à travers des événements où la musique, la danse et les rencontres priment le plus dans un lieu privilégié. Là où la tradition moderne outre-mer veut que l’on sonne aux portes pour demander des friandises en affirmant « des bonbons ou un sort ». L’essence même d’Halloween reste, toutefois, préservée dans les deux cas, les déguisements effrayants à l’image des vampires, des fantômes, des sorcières, des monstres. Mais des personnages plus coquets sont aussi de mise.

Frayeur et divertissement

À l’instar du fameux « Mardi gras » qui est plus dédié aux bambins de la maternelle, l’Halloween est célébrée aussi à travers des déguisements, mais est sublimée par diverses décorations et animations au sein de chaque lieu où elle se manifeste. Jugée un brin commerciale, elle ravit en outre par les petites frayeurs qu’elle procure par son aspect ludique. Le côté macabre de cette fête séduit les uns, là où il empêche les autres de se réjouir complètement dans une ambiance où l’horreur se décline dans toute sa splendeur. Désormais reconnue comme la troisième fête commerciale la plus populaire juste derrière Noël et le jour de l’An, Halloween fédère ainsi les fêtards de tous âges et de tous horizons.