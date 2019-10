Des relations commerciales réduites au minimum

«Madagascar n’a vu se développer les échanges que tardivement en raison de son caractère insulaire et de son éloignement des grandes voies commerciales du monde » (Juliette Ratsimandrava, alors conservateur de la Bibliothèque nationale, Bulletin de Madagascar, juin 1965). Néanmoins, c’est grâce aux monnaies que se tissent progressivement des liens de plus en plus étroits.

Abordant l’esquisse sur les monnaies de Madagascar, Juliette Ratsimandrava, conservateur de la Bibliothèque nationale dans les années 1960, s’intéresse à la nature des échanges pratiqués dans la Grande île avant la fin du XVIIIe siècle. « L’instrument d’échanges ne prend une valeur monétaire que s’il est reconnu comme une référence sûre et constante, le plus souvent grâce au contrôle exercé par une autorité reconnue. »

Dans l’Antiquité malgache, les échanges se manifestent surtout sous forme « de marché entre l’homme et les ancêtres, ou entre l’homme et les idoles ». L’homme ne pouvant obtenir les faveurs des puissances surnaturelles que par les offrandes, celles-ci se présentent sous forme de perles (de verroterie, de terre cuite, de corail, de pierre taillée), de menus objets d’argent et de bijoux désignés par des noms spécifiques : ombalahivola, sarinomby, rojovola, haba, tongalika, volalahy, antsipilavaka…

Des morceaux d’argent comme le famatombola et le kizo (destinés à attirer la richesse) comme les sacrifices de bœufs, de moutons et de poulets, sont également des formes d’offrandes exigées par les sampy ou les ancêtres. Ces exigences varient entre les bœufs volavita (marqués de taches blanches sur certaines parties du corps), zébus rouges ou voanjomanga (tachetés de blanc et de noir).

Le sacrifice est proportionnel aux biens que l’on possède et nul ne reproche aux pauvres de n’offrir que du zozoro (roseau), des feuilles de nénuphar, du tsontsoraka, du volontangatsivaky, du miel, puisque ces objets ont du prix aux yeux de la population. Raymond Decary signale qu’il existe en Imerina des pièces nommées taraiky fabriquées sous Andriambelomasina (1755-1776) et recherchées surtout pour être données en offrande à la célèbre idole Kelimalaza.

Entre individus, les relations commerciales sont peu nombreuses jusqu’au XVIe siècle, et l’usage de la monnaie demeure à peu près inconnu. En fait, l’insécurité très grande ne permet pas deux habitants d’une localité de s’aventurer dans un autre. D’ailleurs, le village aidé par la Nature subvient fort bien aux besoins de première nécessité. Ces formes d’échanges se retrouvent encore dans la pratique du vali-tanana (échanges de services pour les travaux des champs, de construction, de tissage…) et certaines expressions : sambonono ou emprunt de nourrice; oni-bary et takalon-tany ou objet représentant le prix du riz, de la terre qu’on désire acquérir… L’organisation ancienne du Fokonolona semble également tendre vers ce but.

Mais les échanges les plus nombreux se font surtout entre Malgaches et Etrangers. À partir du XVIe siècle, un grand nombre de Portugais, de Hollandais, d’Anglais, de Français débarquent sur nos côtes, Madagascar se trouvant sur la fameuse Route des Indes qui passe par Le Cap. Le système du troc est la pratique courante, chacun des deux contractants évaluant la valeur des marchandises, « sans qu’aucune garantie ne soit donnée de la bonne foi de l’autre ».

En outre, à tous les navigateurs, commerçants ou pirates qui sillonnent l’océan Indien, il arrive très souvent de manquer de marchandises servant de base aux échanges (verroteries, produits manufacturés de peu de valeur) notamment quand ils sont forcés de faire relâche sur les côtes à cause du mauvais temps. C’est dans ces circonstances que souvent, les fusils et les pièces de monnaie arrivent à Madagascar, les Européens ne les cédant qu’en cas de force majeure.

Et si les Étrangers connaissent bien plusieurs points côtiers, ils ne pénètrent pas encore dans l’intérieur des terres. Ainsi, les pièces de monnaies qu’on y trouve à l’époque, prouve que des transactions réelles existent entre les différentes peuplades. « Les métaux précieux, fondus et transformés en masombola, en bijoux, semblent provenir en grande partie des pièces de monnaie venant de l’étranger. Des gisements de galène argentifère ont été signalés autrefois dans la région d’Analalava, de Nosy Be, d’Ambositra, mais il ne semble pas que leur exploitation ait été entreprise de fort longue date. » Et le gouvernement royal, de son côté, n’est pas non plus favorable à l’exploitation des gisements d’or qui auraient attiré les Vazaha.