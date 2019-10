Basketball – MB2ALL dans la tourmente

Dos au mur. Le MB2ALL, se trouve face un gouffre financier. Le champion de Madagascar 2018 doit trouver de toute urgence une enveloppe de 25 000 dollars, équivalent à environ 90 000 000 ariary.

Et ce, afin de s’acquitter du droit d’organisation de l’Africa Womens Champions. Une compétition que doit abriter Madagascar, du 6 au 15 décembre. « MB2All prend en charge l’organisation du tournoi. À l’heure actuelle, on ne dispose d’aucune liquidité. On part de zéro. Il nous faut trouver cette somme le plus rapidement possible. Le paiement de ce droit d’organisation doit se faire au plus tard ce jeudi 31 octobre. Nous avons tout de même réussi à obtenir un délai supplémentaire, soit jusqu’à la semaine prochaine », a déploré le vice-président, Jean Claude Rakoto­malala, hier en conférence de presse à Ambohijatovo. Pour tirer le club de cette situation inconfortable, ce dernier a lancé un appel à l’aide au ministère de la Jeunesse et des sports, aux différentes entreprises pouvant soutenir le club, mais aussi aux éventuels donateurs privés.

En tant que championnes nationales 2018, les joueuses du MB2ALL défendront les couleurs de la Grande île durant ce rendez-vous, auquel onze formations étrangères seront conviées. Elles ont déjà débuté leur préparation depuis quelques jours.

Cependant, le contexte actuel est loin de leur assurer la sérénité dont elles ont besoin, afin de se concentrer au maximum. « Le budget pour l’événement s’élève à 800 000 000 ariary. Chacune des onze équipes étrangères apporte une participation financière définie. Pour notre part, nous avons besoin de 163 000 000 ariary au total, soit 90 000 000 ariary pour payer le droit cité précédemment et le reste pour l’organisation. On a fait de notre mieux pour trouver des sponsors, mais on n’a reçu aucune réponse positive jusqu’à aujourd’hui », a poursuivi le vice-président.

« Si jamais nous ne trouvons pas de solution, alors l’organisation de l’événement nous sera retirée. Ce serait une véritable honte pour nous et pour le pays tout entier. Et on encourra également une sanction de la part de la FIBA », a-t-il conclu.