VOLLEYBALL – DEMI-FINALES – Les Seychelles et Maurice au menu

Place à la phase finale. Madagascar a effectué un parcours sans faute chez les garçons comme chez les filles en phase de groupes de la compétition de volleyball. La phase éliminatoire s’est déroulée depuis ce week-end au gymnase d’Ankorondrano. L’équipe nationale masculine s’est imposée hier contre les Réunionnais par 3 sets à 1. Les Andry be, Lala be, Manoa ont arraché le premier set sans complexe avant que les Réunionnais égalisent un partout. Remporter les deux sets suivant n’était pas non plus du gâteau pour la sélection malgache qui est à ossature des éléments du Gendarmerie nationale volleyball. Au premier match, Madagascar a défait les Maldives par 3 à 1. À l’issue de la phase de groupes, la Grande île termine en tête de la poule A. Chez les filles, Madagas­car s’est imposé en match aller et retour contre la Réunion. Après la victoire à l’aller par 3 à 1, les filles ont défait hier au retour la même sélection réunionnaise par 3 sets à rien, 25/17 25/19 25/17. «Les deux équipes ont le même niveau. Nous étions plutôt plus efficaces en service et en contre. Et les joueuses devraient poursuivre dans ce sens et répondre présent à chaque match», souligne le coach, Tiana Andriamisasaona. Les demi-finales auront lieu ce jeudi au palais des sports Mahamasina. Les filles rencontreront les Mauriciennes à 13 heures tandis que les garçons seront opposés aux Seychellois. La Réunion et Seychelles ouvriront le bal à 9 heures et la deuxième demie des garçons sera entre la Réunion et Maurice, programmée à 13 heures.