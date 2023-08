VOLET JEUNESSE – La culture malgache captive les autres îles

À travers le théâtre, la danse et le chant, la Grande île a émerveillé le public venant des îles en dévoilant la culture diversifiée de nos régions, hier à l’Arena Ivandry.

La XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien a fait vivre un épisode enflammé avec la clôture triomphante du volet Jeunesse, en présence du président du comité d’organisation des JIOI, André Haja Resampa, hier. Quatorze jeunes talentueux de Madagascar ont brillamment clôturé cette célébration de la jeunesse qui a débuté dès le dimanche précédent. La Grande île a captivé les spectateurs en dévoilant notre richesse culturelle à travers le théâtre, la danse et le chant, tous alignés sur le thème évocateur « Guide-moi à découvrir ton île ». Les diverses cultures régionales de Madagascar ont été magnifiquement représentées par des performances captivantes. La danse traditionnelle, comme l’Afindrafindrao, le kilalaka de Morondava, ou encore la danse Antandroy avec l’utilisation d’une lance sur un fond musical local et dans des costumes traditionnels, ont émerveillé le public. « Nos jeunes brillent sur scène, partageant leurs talents avec des sourires radieux. Les danses malgaches ont conquis les cœurs des îliens, les incitant à monter sur scène avec notre animation pour vivre l’énergie de notre culture », remarque Michel Zozo Andriambero-mananarivo, danseur et coach de l’équipe.

Riche en culture

Les représentations théâtrales ont mis en avant les dialectes malgaches, abordant le thème du tourisme à Madagascar. Les emblèmes de chaque région, tels que les allée des baobabs à Morondava, le rhum et le « toaka gasy » à Fianarantsoa, le zébu de Tuléar, et le majestueux baobab à Majunga, ont été présentés pour faire connaître davantage la richesse du pays. « Le théâtre relate l’aventure d’un touriste à Madagascar, parcourant l’île avec une guide à la découverte de toutes les facettes culturelles malgaches, qu’elles soient historiques, paysagères, ou liées à la faune et à la flore. Notre prestation s’est clôturée avec la chanson ‘Salakao’ de Salala, une mélodie qui symbolise notre identité », explique Alfred Leonard Rasolofo-manana, coach de l’équipe théâtrale. La performance malgache s’est conclue en apothéose avec la chanson « Nosy Tanindrazako » pour enflammer la fierté nationale. « La richesse de la culture malgache est véritablement impressionnante, offrant une multitude d’aspects variés. Les performances ont été tout simplement éblouissantes, que ce soit au niveau des tenues, des chansons ou de l’ensemble de l’animation. Félicitations à la jeunesse de Madagascar, vos spectacles étaient envoûtants. Votre île regorge de culture et est magnifique », s’exclame Abdoullatuf Mohamed, un jeune Comorien admiratif. La culture malgache occupe une place singulière et captivante lors des JIOI 2023.