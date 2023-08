URBANISME – La capitale retrouve peu à peu son charme

La capitale change. Les nombreux nids-de-poule sur les routes de la ville d’Anta­nanarivo, il y a encore quelques jours, ont disparu ou presque. Car des tronçons de route restent délabrés, comme ceux à Andava­mamba, à Tsimbazaza-Ankadimbahoaka, entre autres. Les bacs à ordures ne débordent pas. Les rues s’illuminent. Des toilettes mobiles ont été installées dans quelques points du centre-ville, pour éviter que des riverains fassent leurs besoins partout. Bref, la ville a changé depuis cet événement sportif international. L’État a accéléré les travaux de réparation des routes, l’assainissement, l’installation des lampes, pour rendre la ville d’Anta­nanarivo plus attrayante et digne d’une capitale. « Des compétitions internationales devraient se tenir à Madagascar tous les mois pour que notre ville ait l’aspect d’une capitale », réagissent des citoyens. Malgré ces efforts, beaucoup de travaux restent à faire, si on veut que les choses changent vraiment. L’État ne devrait pas être le seul à apporter sa part dans le développement. Les citoyens ont aussi une grande responsabilité. Hier, malgré l’existence de toilettes mobiles à Anosy, des hommes faisaient encore leurs besoins au bord de la route, sur les clôtures des bâtiments publics, à quelques mètres de là. Les horaires pour les jets d’ordures dans les bacs ne sont pas respectés. Des lampes sont volées. Tout le monde doit contribuer au développement du pays.